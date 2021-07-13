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Тургуналиев: На Иссык-Куль привлечена бишкекская и чуйская милиция

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- Александр Тузов
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Фото Сергея Сячина.

Заместитель начальника Городского УВД Балыкчы майор милиции Самат Тургуналиев рассказал, что особые усилия правоохранителей в Иссык-Кульской области направлены сейчас на безопасность передвижения отдыхающих по автомобильной трассе вдоль побережья. Об этом VB.KG сообщил побывавший на днях в Балыкчы ветеран МВД журналист Сергей Сячин.

Как он цитирует майора Тургуналиева, следить за соблюдением скоростного режима и вообще безопасности на главной иссык-кульской трассе трассе привлечены дополнительные силы милиции - сотрудники ГУБДД Чуйской области и столицы республики.

Общественную безопасность помогают обеспечивать милиционеры полка специального назначения и туристической милиции, которые задействованы в основном в пансионатах.

Важно, что правоохранители отмечают гораздо большее число отдыхающих в Приозерье, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из Кыргызстана, России, Казахстана и других стран ближнего и дальнего зарубежья.


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URL: https://www.vb.kg/403439
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, туризм, Чуйская область, безопасность, Бишкек, Патрульная милиция, Иссык-Куль, Туристический сезон
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