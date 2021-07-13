Ощущение, что ты на другой планете! Путешествие на озеро Кель-Суу

В Кыргызстане активисты клуба путешественников "GDE.KG" в минувшие выходные совершили двухдневный тур на озеро Кель-Суу в Нарынскую область.

Путешественники ночевали высокогорном лагере в палатках, сами готовили еду в полевых условиях. Своими фотографиями из путешествия поделилась постоянная участница клуба Любовь Бухарова.

"Ощущение, что ты на другой планете! Потрясающая красота долин, гор, рек, озера! Мы выбрали для себя пеший поход от лагеря к озеру. Путь от лагеря составляет 6 километров по прямой, единственный подъем к озеру - по серпантину. Думаю, это самый интересный вариант посетить Кель-Суу пешком. За два часа созерцаешь красоту долины и гор. А само озеро завораживает своей суровостью и одновременно спокойствием воды в окружении невероятных скал, с которых глядят на тебя глазницы выступов и гротов. Рядом есть интересные легкодоступные достопримечательности - пещера и "балкон". Погода - переменчивая, то солнце, то дождь, то град. Все-таки высота 3500!" - поделилась с корреспондентом VB.KG Любовь Бухарова.

Кель-Суу - это высокогорное озеро ледникового происхождения, располагающееся в юго-восточной части Нарынской области, близ кыргызско-китайской границы, на высоте 3500 метров. Озеро примечательно своими потрясающими видами - вода в нем ярко-голубого цвета и очень красиво контрастирует с окружающими его скалами. Это одно из самых красивых и вместе с тем труднодоступных мест в Кыргызстане.