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Военные СНГ проверили систему радиолокационного опознавания в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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В Вооруженных Силах Кыргызстана провела работу комплексная группа по вопросам применения средств Единой системы государственного радиолокационного опознавания (ЕС ГРЛО). В состав группы, возглавляемой представителями Секретариата Совета министров обороны (СМО) государств СНГ, вошли офицеры профильных управлений генеральных штабов вооруженных сил этих стран.

Как рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, данная работа была предпринята в соответствии с планом работы СМО на 2021 год. Целью стала проверка организации применения средств системы государственного опознавания в штабах, воинских частях и подразделениях ВС КР, а также оказание помощи в решении вопросов обеспечения функционирования ЕС ГРЛО на территории республики.

"Благодаря ответственному отношению к общему делу принимающей стороны и лично командующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковника Кылычбека Айдаралиева запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме, прошли в доброжелательной и конструктивной атмосфере. Представители вооруженных сил государств – участников ЕС ГРЛО смогли убедиться в выполнении кыргызской стороной взятых на себя обязательств по обеспечению надежности функционирования национального сегмента всей Системы, обменяться опытом своей деятельности", - отметили в департаменте.

Состоялось также Координационное совещание по вопросам применения ЕС ГРЛО. Участники обсудили реализацию Концепции ее развития, актуальные вопросы сотрудничества. Данная концепция призвана повысить эффективность взаимодействия стран в соответствующей области и обеспечить качественно новый уровень технического оснащения одной из ключевых совместных систем военного назначения, действующей в формате СНГ.

Об итогах работы комплексной группы и предложениях по дальнейшему развитию взаимодействия стран в области ЕС ГРЛО Секретариат СМО теперь проинформирует Комитет начальников штабов вооруженных сил государств Содружества.

Системы государственного опознавания позволяют определить принадлежность объектов военного и специального назначения на суше, на море и в воздухе. Они представляют собой совокупность электронных средств, предназначенных для опознавания государственной принадлежности обнаруженных объектов по принципу "свой-чужой". Опознавание осуществляется комплексом радиотехнических средств – запросчиками, ответчиками и криптографической аппаратурой. Происходит радиообмен между двумя устройствами: одно устанавливается, например, на станции слежения, другое – на самолете или другом транспортном средстве.

В конце минувшего года была проведена масштабная тренировка ЕС ГРЛО с объединениями, соединениями и воинскими частями вооруженных сил государств СНГ. Она, как отмечалось, позволила проверить и оценить эффективность Единой системы и уровень подготовки военнослужащих по обеспечению ее устойчивого функционирования. Тренировка также продемонстрировала тесное взаимодействие ЕС ГРЛО с другими совместными системами военного назначения, прежде всего с объединенной системой ПВО СНГ и совместной (объединенной) системой связи вооруженных сил стран Содружества.


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URL: https://www.vb.kg/403447
Теги:
Россия, СНГ, Кыргызстан, Вооруженные силы, кыргызско-российское сотрудничество
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