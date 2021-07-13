80-летие Панфиловской дивизии отметили в кыргызской столице

80-летие со дня образования Восьмой гвардейской стрелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова отметили в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Кыргызской Республики.

Праздничное мероприятие началось с торжественного шествия военнослужащих гвардейцев Панфиловской дивизии. Оно стартовало от Генерального штаба до парка имени Панфилова. Затем прошел митинг-реквием. К памятнику Ивану Панфилову легли цветы. А затем знаменная группа внесла боевые знамена частей дивизии.

В торжестве приняло участие руководство Министерства обороны, личный состава 8-й гвардейской мотострелковой дивизии, ветераны вооруженных сил Кыргызской Республики и военный атташе Российской Федерации в Кыргызстане.

Министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Таалайбек Омуралиев отметил, что ни нынешнее, ни последующие поколения кыргызстанцев не имеют права забывать свою историю, прошлое, в котором красной линией проходит подвиг всех советских солдат, в том числе сотен тысяч кыргызстанцев, которые ценой жизни обеспечили нам мир и свободу.

"Мы отдаем дань глубокого уважения и осознаем высокую планку установленную для нас - нынешних защитников отечества перед нашими отцами и дедами, чей бессмертный подвиг стал образцом и эталоном воинской доблести, мужества и героизма! И пусть это будет нерушимым правилом для каждого военнослужащего, как в мирное, так и в военное время", - отметил Таалайбек Омуралиев.

Завершилось мероприятие торжественным прохождением и выносом боевых знамен.

справка "ВБ":

316-ая стрелковая дивизия была создана по приказу командующего войсками Среднеазиатского военного округа № 0044 от 12.07.1941 года. Формировать и командовать дивизией было поручено военному комиссару Киргизской ССР генерал-майору Ивану Панфилову.

17 ноября 1941 года 316-ая стрелковая дивизия за героизм и мужество, проявленные на полях сражений, была переименована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Указом Президиума Верховного Совета СССР дивизия была награждена орденом Красного Знамени.

3 ноября 1941 года 8-й гвардейской стрелковой дивизии присвоено имя генерал-майора Ивана Панфилова.

За проявленный героизм и отвагу в годы Великой Отечественной войны 34 воина 8-й гвардейской мотострелковой дивизии имени Ивана Панфилова были удостоены звания Героя Советского Союза, 29 награждены орденом Ленина, 381 – орденом Красного знамени, 53 – орденом Александра Невского, 391 – орденом Отечественной войны 1-й степени, 1783 – орденом Отечественной войны 1-2-й степени, 4747 человек – орденом Красной звезды, 41 – орденом Славы 1-2-й степени, 2061 – орденом Славы 3-й степени.