137 мальчишек и девчонок из малообеспеченных семей отдохнули на Иссык-Куле

С Иссык-Куля вернулся первый поток юных кыргызстанцев, чей отдых был организован Управлением образования мэрии города Бишкек. Поправили здоровье и набрались позитивных эмоций 137 мальчишек и девчонок. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

На берегу Голубой жемчужины в лагере "Жалын" ребята пробыли десять дней. Это юные кыргызстанцы из малообеспеченных семей, сироты, полусироты, активисты. Управление образования мэрии Бишкека организует летний загородный отдых для более 400 детей из этих категорий граждан. Первые 137 человек уже отдохнули и вернулись в Бишкек.

Поездка прошла без происшествий, автобус с детьми сопровождала машина ГАИ.