945 тонн муки из России прибыли в Ош в качестве гуманитарной помощи

Новая партия российской продовольственной помощи прибыла в южную столицу Кыргызстана. Об этом сообщает посольство России в Кыргызской Республике.

В Ош доставили 945 тонн витаминизированной пшеничной муки. Груз доставлен по линии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) и Всемирной продовольственной программы ООН.

Данная продовольственная помощь будет распределяться местными органами власти. Муку получит 31 тысяча 500 малоимущих семей, проживающих на юге Кыргызстана.