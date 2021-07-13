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945 тонн муки из России прибыли в Ош в качестве гуманитарной помощи

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- Анастасия Карелина
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Новая партия российской продовольственной помощи прибыла в южную столицу Кыргызстана. Об этом сообщает посольство России в Кыргызской Республике.

В Ош доставили 945 тонн витаминизированной пшеничной муки. Груз доставлен по линии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) и Всемирной продовольственной программы ООН.

Данная продовольственная помощь будет распределяться местными органами власти. Муку получит 31 тысяча 500 малоимущих семей, проживающих на юге Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/403456
Теги:
гуманитарная помощь, Ош, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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