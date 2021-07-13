Хаятхон Хусан кызы получила лицензию на Паралимпийские игры в Токио. Об этом сообщает Кыргызская федерация незрячих.

Незрячая спортсменка будет представлять нашу страну по пара-дзюдо.

Хаятхон 27 лет, этим видом спорта она увлеклась два года назад. Также девушка является выпускницей курсов "Начни жить иначе" для незрячих людей, которые организовала руководитель федерации незрячих Гульназ Жузбаева. А сейчас Хаятхон помогает другим незрячим со всей страны также научиться всем необходимым навыкам и изменить свою жизнь к лучшему.

"Впервые незрячая спортсменка будет представлять нашу страну в этом виде спорта на Паралимпийских играх. Это огромный труд большой команды и тренеров. Благодарим президента федерации пара-дзюдо Райимбека Мааткабылова за вклад и развития спорта для незрячих", - сказала корреспонденту VB.KG Гульназ Жузбаева.