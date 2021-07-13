Погода
$ 84.72 - 84.89
€ 100.02 - 101.35

Хаятхон Хусан кызы получила лицензию на Паралимпийские игры в Токио

183  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Хаятхон Хусан кызы получила лицензию на Паралимпийские игры в Токио. Об этом сообщает Кыргызская федерация незрячих.

Незрячая спортсменка будет представлять нашу страну по пара-дзюдо.

Хаятхон 27 лет, этим видом спорта она увлеклась два года назад. Также девушка является выпускницей курсов "Начни жить иначе" для незрячих людей, которые организовала руководитель федерации незрячих Гульназ Жузбаева. А сейчас Хаятхон помогает другим незрячим со всей страны также научиться всем необходимым навыкам и изменить свою жизнь к лучшему.

"Впервые незрячая спортсменка будет представлять нашу страну в этом виде спорта на Паралимпийских играх. Это огромный труд большой команды и тренеров. Благодарим президента федерации пара-дзюдо Райимбека Мааткабылова за вклад и развития спорта для незрячих", - сказала корреспонденту VB.KG Гульназ Жузбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403459
Теги:
дзюдо, Паралимпийские игры, спорт, Япония
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  