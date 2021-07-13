В Казахстане министр торговли спрогнозировал, когда подешевеет морковь

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что цена на картофель и морковь в Казахстане пойдет на снижение к осени, корреспондент Tengrinews.kz.

"То, что происходит по моркови, в соседнем Узбекистане такая же проблема произошла. Отчасти та цена, которая у нас складывалась, мы импортировали, потому что спрос создавал и соседний Узбекистан, и Российская Федерация. По тому же картофелю и моркови. На сегодняшний день мы видим, что по картофелю цена развернулась и уже идет на снижение. Мы ожидаем, что в осенний период она существенно упадет в разы. По моркови такая же ситуация", - сказал Султанов на онлайн-брифинге СЦК.