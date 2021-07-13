Как вам форма олимпийской сборной Кыргызской Республики?

Глава Кабинета Министров КР Улукбек Марипов принял в Государственной резиденции "Ала-Арча" команду Олимпийской сборной Кыргызской Республики. Об этом сообщает сегодня, 13 июля, сообщается на официальном сайте правительства.

Глава Кабинета Министров отметил, что президент КР пожелал спортсменам успешных выступлений и новых побед и передал флаг Кыргызской Республики капитану Олимпийской сборной Атабеку Азисбекову.

Примечательно, что таким образом, впервые кыргызстанцы увидели официальную форму олимпийской сборной КР на Играх в Токио-2021. Известно, что дизайнером парадной формы стала отечественный дизайнер Дильбар Ашимбаева, возглавляющая дом моды DILBAR.

Однако, в отечественных социальных сетях раскритиковали дизайн формы для наших олимпийцев. Многие посчитали, что форма спортсменов из соседнего Казахстана выглядит удачней.