Во Франции Google оштрафовали на 500 миллионов евро

Антимонопольный регулятор Франции выписал Google штраф в 500 миллионов евро и грозит еще одним - по 900 тысяч в сутки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для штрафа стало то, что Google игнорировал несколько судебных запретов, вынесенных в апреле 2020 года, говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор потребовал от компании представить предложения о вознаграждении издателям и агентствам печати за текущее использование защищенного контента. Если Google не сделает этого в течение двух месяцев, ему придется платить по 900 тысяч евро за каждый день просрочки.

Речь идет о том, что в 2019 году несколько профсоюзов, представляющих издателей прессы, и агентство Франс Пресс пожаловались, что Google злоупотребляет доминирующим положением в рамках закона о смежных правах. В апреле 2020-го антимонопольное ведомство обязало IT-гигант договориться с издателями о компенсации.

Источник: ria.ru