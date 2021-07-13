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Во Франции Google оштрафовали на 500 миллионов евро

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- Бакыт Басарбек
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Антимонопольный регулятор Франции выписал Google штраф в 500 миллионов евро и грозит еще одним - по 900 тысяч в сутки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для штрафа стало то, что Google игнорировал несколько судебных запретов, вынесенных в апреле 2020 года, говорится в сообщении.

Кроме того, регулятор потребовал от компании представить предложения о вознаграждении издателям и агентствам печати за текущее использование защищенного контента. Если Google не сделает этого в течение двух месяцев, ему придется платить по 900 тысяч евро за каждый день просрочки.

Речь идет о том, что в 2019 году несколько профсоюзов, представляющих издателей прессы, и агентство Франс Пресс пожаловались, что Google злоупотребляет доминирующим положением в рамках закона о смежных правах. В апреле 2020-го антимонопольное ведомство обязало IT-гигант договориться с издателями о компенсации.

Источник: ria.ru


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URL: https://www.vb.kg/403465
Теги:
социальные сети, Франция, штраф
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