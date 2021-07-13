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"Не прекращаются попытки провоза контрабанды из Таджикистана в Кыргызстан"

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- Бакыт Басарбек
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Пограничная служба ГКНБ КР за 6 месяцев текущего года задержала контрабандные грузы на общую сумму более 28 млн сомов. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

По ее данным, пограничники выявили 13 фактов незаконного перемещения грузов на кыргызско-казахстанском участке госграницы на общую сумму 77 318 072 сома.

"Вчера, 12 июля 2021 г., военнослужащие Айдаркенского пограничного отряда в местности Кара-Жантак Кадамжайского района Баткенской области задержали автомашину Hyundai-Porter под управлением гражданина Кыргызской Республики А.М., который пытался нелегально, вне пункта пропуска переправить на территорию Узбекистана контрабандный груз – 140 пылесосов. По предварительной оценке, стоимость нелегального груза составила около 400 000 сомов.

Следует отметить, что особое внимание в борьбе с контрабандой уделяется кыргызско-таджикскому участку госграницы: не прекращаются попытки нелегального провоза товаров и грузов гражданами Таджикистана и Кыргызстана с таджикской стороны на территорию Кыргызстана.

Активную помощь в борьбе с контрабандой пограничникам оказывают добровольные народные дружины и гражданские активисты.

Так, сегодня, 13 июля 2021 года, на кыргызско-таджикском участке в местности Ак-Татыр Баткенского района Баткенской области представители добровольной народной дружины задержали два автомобиля, водители которых провозили 450 ящиков винограда общим весом свыше 5 тонн. По предварительной оценке, стоимость груза составила более 430 000 сомов.

Пограничная служба ГКНБ КР призывает граждан соблюдать национальное законодательство в пограничной сфере, а также предупреждает, что в отношении нарушителей государственной границы и ее режима будут приниматься жесткие меры".


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URL: https://www.vb.kg/403466
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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