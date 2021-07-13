Не платите "оранжевому жилету"

Мэрия столицы призывает горожан быть бдительными при оплате за парковку автомобилей. Оказывается, в городе действует много мошенников, которые представляются работниками муниципалитета.

В муниципальном предприятии "Бишкекские парковки и стоянки" сообщили, что все их объекты работают с 8 утра до 20 часов. Первые 15 минут бесплатны.

Все, что свыше этого времени, оплачивается по единому тарифу - 25 сомов. Важно знать, что в выходные и праздничные дни оплата не взимается!

- Мы хотим особо подчеркнуть, что наши работники одеты в зеленый жилет с логотипом МП "Бишкекские парковки и стоянки", имеют при себе специальные бейджи и выдают талон с печатью об оплате, - говорят представители предприятия. - И если к вам подходит человек в оранжевом или иного цвета жилете, знайте - это не наш оператор. Сейчас много случаев, когда под видом парковщиков действуют мошенники.

Горожан настоятельно просят сообщать обо всех фактах, когда оплату требуют люди без специальных жилетов либо не выдают квитанции. Все видео и фотоматериалы можно присылать на электронную почту parkovki@meria.kg.

Либо обратиться непосредственно в МП по адресу: проспект Чуй, 315 (8–й этаж).

кстати

Для инвалидов муниципальная стоянка бесплатна.

Для этого на их автомобиль должен быть наклеен специальный знак, либо они должны предъявить удостоверение работнику.