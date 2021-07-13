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"Таджикская часть проекта CASA-1000 будет готова до конца этого года"

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- Бакыт Басарбек
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Реализация межрегионального проекта CASA-1000 на территории Таджикистана будет завершена до конца текущего года, сообщил первый замминистра энергетики и водных ресурсов Джамшед Шоимзода 12 июля на пресс-конференции.

"Проект реализуется в рамках установленного графика, никаких отставаний нет. Все необходимое для осуществления проекта оборудование доставлено в республику", - сказал он.

Шоимзода подчеркнул, что строительство продолжится и на территории Афганистана, где до настоящего момента реализовано более 60% работ.

"Нет каких-либо задержек из-за нестабильной ситуации в Афганистане", - сказал Шоимзода.

Проект CASA-1000 предполагает экспорт электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.

По данным Минэнерго, общий бюджет проекта составляет $1,86 млрд, из которых $314 млн направляются на строительство таджикской части.

Необходимые средства выделены со стороны Всемирного банка, Исламского банка развития, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Официальный запуск реализации проекта CASA-1000 состоялся в июне 2016 года в городе Турсунзаде при участии глав государств и правительств четырех стран-участниц проекта.

Что строится в Таджикистане?

Проект CASA-1000 предусматривает строительство на территории Таджикистана следующих объектов:

- ЛЭП 500 кВ "Датка-Сугд 500" протяженностью 477 километров, из которых 28 км линии приходится на территорию Таджикистана и расширение подстанции "Сугд-500";

- ЛЭП 500 кВ "Регар-Сангтуда" протяженностью 115 километров и расширение подстанции "Регар-500";

- конвертерная подстанция в Сангтуде мощностью 1300 МВт для преобразования переменного тока в постоянный и строительство подстанции "Новшара" в Пакистане мощностью 1300 МВт;

- строительство линии электропередачи "Сангтуда-Новшара" в Пакистане протяженностью более 750 километров, из которых 117 километров приходится на территорию Таджикистана.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/403473
Теги:
Таджикистан, энергетика
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