Кампания по вакцинации. Минздрав и бизнес обсудили взаимодействие

Взаимодействии в рамках реализуемой национальной кампании по вакцинации, обсудили сегодня руководство Минздравсоцразвития КР и представители бизнес-сообщества.

Заместители министра Улук-Бек Бектурганов и Бакыт Джангазиев затронули вопрос прохождения добровольной вакцинации сотрудников сферы общественного питания и торговых центров.

Присутствовавшие представители крупных торговых сетей, ресторанов и кофеен согласились с важностью предпринимаемых мер против распространения COVID-19. С их стороны также была выражена заинтересованность в обеспечении безопасности здоровья сотрудников и посетителей.

Также в ходе встречи сторонами были обсуждены вопросы стимулирования населения к прохождению вакцинации. Так представители бизнес-сообщества выразили готовность поддержать деятельность министерства и выработать различные механизмы по поощрению лиц, прошедших вакцинацию.

По итогам встречи, участники встречи отметили, что на сегодняшний день вакцинация является единственным эффективным методом борьбы против распространения COVID-19, которая поможет переместить все регионы республики в безопасную "зеленую" зону и вернуться в нашу привычную безопасную жизнь без опасений заразиться коронавирусом.