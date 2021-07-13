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В администрации президента проходит вакцинация сотрудников от коронавируса

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- Ренат Кольцов
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Сотрудники Администрации Президента Кыргызской Республики проходят вакцинацию в рамках прививочной кампании от коронавирусной инфекции.

Ранее Президент Садыр Жапаров поручил Республиканскому оперативному штабу ускорить темпы вакцинации населения в целях улучшения эпидемиологической ситуации в стране и выработки популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.

Руководству Администрации Президента, Кабинета Министров, министерств и ведомств, полномочных представительств Кабинета Министров в областях, районных государственных администраций и айыл окмоту было поручено обеспечить вакцинацию своих сотрудников.

Кроме этого, Садыр Жапаров призвал всех граждан страны проявить сознательность и пройти вакцинацию для защиты здоровья.

По данным специалистов, вакцинация является одним из наиболее действенных способов уберечь себя и окружающих от заражения инфекциями.


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URL: https://www.vb.kg/403477
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