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Мэрия Бишкека предоставила временное жилье 91-летней горожанке

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- Ренат Кольцов
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91-летняя Оморова Керээз с семьёй осталась на улице, после того как микрокредитная компания забрала их жильё.

В отчаяние она обратилась к Президенту КР с просьбой о помощи.

И сегодня, как только в СМИ появилась информация о судьбе пожилой женщины и.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов дал распоряжение предоставить ей временное жилье, оказать материальную помощь, приобрести предметы первой необходимости и продукты питания.

Вопрос на особом контроле у градоначальника, сообщает пресс-служба мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/403479
Теги:
микрокредитные компании, пожилые люди, Помощь, мэрия
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