Мэрия Бишкека предоставила временное жилье 91-летней горожанке

91-летняя Оморова Керээз с семьёй осталась на улице, после того как микрокредитная компания забрала их жильё.

В отчаяние она обратилась к Президенту КР с просьбой о помощи.

И сегодня, как только в СМИ появилась информация о судьбе пожилой женщины и.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов дал распоряжение предоставить ей временное жилье, оказать материальную помощь, приобрести предметы первой необходимости и продукты питания.

Вопрос на особом контроле у градоначальника, сообщает пресс-служба мэрии.