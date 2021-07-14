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Фатима Серазиева и новый ансамбль "Мелодия" собираются в тур по стране

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- Анастасия Карелина
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Молодая певица Фатима Серазиева с новым инструментальным ансамблем "Мелодия" собирается в гастрольный тур по Кыргызстану. Об этом корреспонденту VB.KG сообщила сама артистка.

Непрофессиональная исполнительница, ставшая известной благодаря своему проникновенному исполнению хитов советской эстрады, 1 июня дала первый сольный концерт в Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Девушка вышла к публике с песнями Анны Герман, Марии Пахоменко, Тамары Миансаровой, Валентины Толкуновой, музыкальными произведениями, звучавшими в любимых советских кинофильмах. На сцене вместе с ней были музыканты Большого симфонического оркестра мэрии города Бишкек под управлением народного артиста, руководителя и главного дирижера коллектива Бакыта Тилегенова.

Концерт прошел на ура, и у молодой исполнительницы появилась идея собрать уже свой коллектив.

"Вначале думала, что это будет квартет или, возможно, квинтет. Но потом остановилась на том, что это должен быть все-таки большой ансамбль. С музыкантами, которые в него вошли, мы знакомы давно. Они играли и продолжают играть в Большом симфоническом оркестре мэрии. Я предложила: "Давайте сделаем что-нибудь доброе!". Все сразу поддержали за эту идею, и теперь мы команда - большая творческая семья. Я этих людей очень люблю, уважаю их труд. Мне очень комфортно с ними работать", - рассказывает Фатима Серазиева.

На своей страничке в Facebook исполнительница написала: "Фатима Серазиева и инструментальный ансамбль "Мелодия". Теперь только так!".

У артистов грандиозные планы на будущее. В данный момент они собираются в мини-гастрольный тур по регионам нашей страны. Начать хотят с Таласа - малой родины Фатимы, где она родилась, выросла, где зародилась ее любовь к музыке. Там артистов уже ждут. Затем коллектив думает отправиться с концертами в Иссык-Кульскую область: выступить в Балыкчы, Караколе, Тамге, культурном центре "Рух Ордо". Думали артисты и о том, чтобы дать живые концерты на юге нашей страны. Но, к сожалению, юг сейчас находится в красной зоне из-за эпидемии коронавируса. Поэтому выступления там пришлось отложить.

"Есть в наших планах и поездка с концертами в Москву, Санкт-Петербург, Казань. К сожалению, у нас пока нет спонсоров. Но мы все-таки не теряем надежды осуществить задуманное уже этой осенью. Мы создали ансамбль, состоящий из самых талантливых, чутких, тонких и порядочных людей. Я очень рада, что мне выпало счастье работать с ними. Мы - семья из 11 человек. Это талантливейшие музыканты, солистка, а также наша правая рука - Азиза Садырова. Будем чувствовать и творить вместе! И пусть Всевышний сделает наш путь счастливым, долгим, светлым, ярким и плодотворным!" - добавляет Фатима Серазиева.


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URL: https://www.vb.kg/403488
Теги:
искусство, культура, Кыргызстан, артисты эстрады
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