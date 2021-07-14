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Лавров: Центральная Азия не заинтересована в появлении военных баз США

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- ВБ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопросы присутствия иностранных военных в странах ОДКБ подлежат согласованию в организации, появление новых военных баз не отвечает интересам безопасности в Центральной Азии. Об этом пишут РИА новости.

- Надо спрашивать не их (США) о том, какие планы у стран Центральной Азии, а соответствующие страны этого региона. Что касается других стран Центральной Азии - Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, - (они) являются членами Организации договора о коллективной безопасности. Все вопросы о присутствии иностранных военных на территории любого из членов ОДКБ подлежат, согласно уставу, согласованию в этих рамках, - сказал Лавров на пресс-конференции.

По его мнению, интересам безопасности в центрально-азиатском регионе не отвечало бы появление новых американских военных объектов. Лавров назвал показательным тот факт, что ни одна из центральноазиатских стран каких-либо обращений о необходимости провести соответствующие консультации в ОДКБ не подавала.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя перспективы появления баз США в Центральной Азии, усомнился, что какие-то страны региона заинтересованы в том, чтобы стать заложниками политики Штатов.

- Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложника такой политики, таких намерений США, вызывая на себя ответный удар, - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана.

Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.


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