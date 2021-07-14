За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 56 медработников

Такие данные на 14 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 29 случаев,

в г. Ош - 3,

в Чуйской области - 5,

в Ошской области - 2,

в Джалал-Абадской области - 5,

в Баткенской области - 11,

в Иссык-Кульской области - 3.

За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров 10 человек, на домашней самоизоляции находятся 23 медработника.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 012 случаев, из которых выздоровели 5 218 медработников.