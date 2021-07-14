За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 56 медработников

Такие данные на 14 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 29 случаев,
в г. Ош - 3,
в Чуйской области - 5,
в Ошской области - 2,
в Джалал-Абадской области - 5,
в Баткенской области - 11,
в Иссык-Кульской области - 3.
За сутки с выздоровлением выписаны из стационаров 10 человек, на домашней самоизоляции находятся 23 медработника.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 012 случаев, из которых выздоровели 5 218 медработников.