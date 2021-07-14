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Дастан Бекешев заявил, что ему запретили вылет из КР. Потом разрешили

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- Александра Василькова
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Депутат ЖК VI созыва Дастан Бекешев столкнулся с трудностями в аэропорту - ему запретили вылет из страны. Об этом сообщил он сам в своём телеграм-канале.

- Должен был вылететь в командировку, но мне, оказывается, поставили флажки на границе. Не знаю, почему власть так делает. Это вообще незаконно. Какое-то бандитское государство, - сказал Бекешев.

Чуть позже он заявил, что "после некоторых недоразумений ему разрешили вылететь".

- Потом я буду разбираться, почему это произошло. Я не совершал никаких преступлений, а мне взяли и столько проблем создали тут, - сказал парламентарий.


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URL: https://www.vb.kg/403496
Теги:
Дастан Бекешев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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