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За 6 месяцев по обращениям граждан наказаны 43 налоговых сотрудника

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- Александра Василькова
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В Государственную налоговую службу (ГНС) с начала года поступило 128 обращений и жалоб граждан. Из них в письменном виде – 20 сообщений, по электронной почте – 92, на "телефон доверия" и "горячую линию" – 16. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из поступивших заявлений 9 обращений содержали сведения относительно несоблюдения субъектами предпринимательства норм налогового законодательства, 47 касались неправомерных действий сотрудников налоговых органов, остальные 72 – других различных вопросов.

Все обращения рассмотрены в установленные сроки в соответствии с законодательством КР.

В ходе служебных проверок по жалобам на неправомерные действия сотрудников налоговых органов по 20 заявлениям факты не подтвердились, по 24 подтвердились, 3 обращения находятся на стадии рассмотрения.

В результате принятых соответствующих мер наказаны 43 сотрудника налоговых органов. Двое понижены в должности , 20 сотрудников получили строгий выговор, 11 - выговор, четверо – замечание, один был извещен о неполном соответствии занимаемой должности, пятеро ротированы.

ГНС напоминает, что в системе Налоговой службы в целях своевременного и оперативного рассмотрения обращений граждан и налогоплательщиков задействованы "телефон доверия" по номеру 61-31-89, "горячая линия" по номеру 0779613189 (Whatsapp), электронный адрес info@sti.gov.kg, а также функционирует общественная приемная. Граждане могут обратиться в Налоговую службу в письменной, устной или электронной форме.


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URL: https://www.vb.kg/403497
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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