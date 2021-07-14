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Деревья в столице усиленно поливают

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- Айжан Мамбеталиева
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На сегодняшний день в Бишкек поступает вода из нескольких источников: из реки Ала-Арча в объеме 1,8 кубических метров, канала Верхний Транзит – 1 кубический метр, канала Нижний Транзит – 0,8 кубических метров, Восточный БЧК - 1 кубический метр воды.

Арычный полив на данный момент осуществляется в дневное и ночное время суток под строгим контролем агрономов и директора муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз".

Помимо арычного полива параллельно в городе ведется и автополив. Для того, чтобы деревья и растения не погибли, ежедневно задействованы от 12 до 20 единиц спецтехники МП "Тазалык" и 4 единицы МП "Бишкекзеленхоз".


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URL: https://www.vb.kg/403498
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