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В Бишкеке обновляют дорожные разметки и обустраивают парковки для ЛОВЗ

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- Айжан Мамбеталиева
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Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" обновляет краску на дорожных разметках.

Накануне обновили два пешеходных перехода термопластиком в микрорайоне "Аламедин-1", напротив домов №4, №4/4 (кафе "Жасмин"). А также начаты работы по демаркировке сплошной линии на пересечении проспекта Чуй и улицы Ауэзова и на пересечении улиц Абдрахманова и Горького (северная сторона). Работы будут проложены и на пересечении проспекта Жибек-Жолу и улицы Абдрахманова.

Новый термопластик нанесен на сплошные линии на пересечении улиц Ибраимова-Фрунзе, Ибраимова-Чуй. В предприятии собщается, что уже завтра сплошные линии будут обновлены на пересечении улиц Ибраимова-Киевская, Чуй-Шопокова, Ибраимова-Чуй (восточная, южная и западная сторона).Также Нновая краска будет нанесена на сплошные линии по улице Каралаева, Кулатова, Элебаева, Куттубаева и Сухе Батора.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья организовано четыре парковочных места на площади Ала-Тоо, около Первомайского акимиата, около министерства иностранных дел и напротив дома №138 по улице Боконбаева. Размер каждой парковочной зоны 70 погонных метров. Нанесены соответствующие разметки и установлены дорожные знаки.


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URL: https://www.vb.kg/403499
Теги:
дороги, парковка, Бишкек
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