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Связь США с убийцами президента Гаити подтвердили

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- Бакыт Басарбек
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Связь американского антинаркотического ведомства DEA с предполагаемыми убийцами президента Гаити Жовенеля Моиза подтвердили: один из подозреваемых оказался информатором агентства. Об этом РИА новости сообщили в DEA.

Представитель ведомства подтвердил эту информацию, подчеркнув, что группа убийц "не действовала от лица DEA". Он также сообщил, что агентство оказало властям Гаити содействие в поимке предполагаемого преступника.

Информация о том, что некоторые из убийц имели связи с правоохранительными органами США, в том числе ФБР, появилась ранее 13 июля. Сообщалось, что после убийства лидера страны один информатор связался с сотрудниками управления. Те в свою очередь призвали его сдаться местным властям и оповестили о данных контактах официальных лиц в Гаити. Эту информацию представитель DEA также подтвердил российскому агентству

Ранее в тот же день стало известно, что Министерство юстиции США проведет собственное расследование убийства президента Гаити.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/403500
Теги:
президент, США, убийство
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