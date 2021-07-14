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Вечер кино в честь Дня Манделы состоялся в амфитеатре парка "Здоровье"

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- Анастасия Карелина
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Вечер кино под открытым небом, посвященный Международному дню Нельсона Манделы, состоялся в амфитеатре парка "Здоровье" в Бишкеке. Об этом сообщил координатор Общественного фонда "Голос свободы" Батыр Ботобеков.

Организовали вечер кино Институт омбудсмена Кыргызской Республики, Национальный центр Кыргызской Республики по предупреждению пыток, Общественный фонд "Голос свободы" при поддержке OMCT (Глобальной сети против пыток), офиса Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии и посольства Германии в Бишкеке. Культурное событие прошло в рамках мероприятий, посвященных одному из самых ярких борцов за права и свободы человека, под глобальным хештегом #MandelaDay.

Собравшимся был показан художественно-биографический фильм Invictus ("Непокоренный"). Картина рассказывает о времени после падения апартеида, когда Южная Африка провела у себя Кубок мира по регби. Шел первый президентский срок Нельсона Манделы, который пытался использовать все возможности, чтобы прекратить многолетнее непонимание между белым и чернокожим населением страны, и искоренить дискриминацию.

Организаторы вечера кино хотели рассказать кыргызстанцам о вкладе первого президента свободной Южной Африки Нельсона Манделы, избранного демократическим путем, в целом в становление прав и свобод человека и искоренения дискриминации во всем мире, а также о продвижении ценностей общепризнанных прав и свобод в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/403502
Теги:
Германия, кино, омбудсмен, права человека, парк, Бишкек, Кыргызстан, Африка
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