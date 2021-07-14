О герое-кыргызстанце рассказали в интернет-проекте "75 историй Победы"

Герою Советского Союза Джумашу Асаналиеву посвятили сюжет в рамках реализуемого сейчас интернет-проекта "75 историй Победы". Видео с рассказом о подвиге кыргызстанца размещено на YouTube-канале проекта.

Основной задачей проекта названа демонстрация масштаба и географии вовлеченности в борьбу и победу людей разных национальностей и религий.

"На примере отдельных представителей мы рассказали истории подвигов 50 народов России и СНГ…Нам важно, чтобы молодежь нашей страны, такая разная и активная, не теряла чувства причастности к истории нашей общей Родины и ответственности за ее дальнейшую судьбу. Ведь герои, о которых мы рассказали, не посторонние люди, это наши предки. Так же, как и мы, они были совершенно не похожи друг на друга, но объединила их искренняя неподдельная любовь к Отечеству", - говорит руководитель проекта Заур Эриккенов.

Имя гвардии ефрейтора, пулеметчика Джумаша Асаналиева сегодня носит одна из улиц Минска, в столице Беларуси ему установлен памятник.

В Красную Армию Асаналиева призвали в 1942 году Пржевальским районным военным комиссариатом. В действующую армию он попал в марте 1943-го, участвовал в битве под Курском. 24 июня 1944 года Асаналиев переправился с пулемётом через реку Западная Двина у деревни Лабейки (Витебская область, Беларусь). В ходе боя был тяжело ранен командир пулемётного расчёта. Асаналиев заменил выбывшего из строя командира. Заняв огневую позицию, расчёт Асаналиева отражал непрерывные атаки противника. На следующий день разрывом вражеской мины бойцы расчёта были выведены из строя. Оставшись один, Асаналиев продолжал вести бой. Подпустив на близкое расстояние контратакующих гитлеровцев, он расстрелял в упор более 20 врагов. Когда кончились боеприпасы - в ход пошли гранаты. Не желая сдаваться в плен, Джумаш Асаналиев последней гранатой взорвал себя и окруживших его фашистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии ефрейтору Асаналиеву Джумашу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Ежегодно в канун 9 мая у памятника Асаналиеву в Минске проходит митинг-реквием, участие в нем принимают сотрудники посольство Кыргызстана в Беларуси, представители местных властей и общественности, которые ухаживают за этим мемориальным объектом. Не стал исключением и нынешний год. К собравшимся в ходе митинга обратились посол КР в РБ Эрмек Ибраимов и первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска Александр Мацевич. Они выразили глубокую благодарность всем, кто в Великую Отечественную войну сражался с непримиримым врагом и победил его.

"Памятник Джумашу Асаналиеву, герою-кыргызстанцу, установленный в столице Беларуси, является памятным символом дружбы и братства между народами Кыргызстана и Беларуси", - заявил Эрмек Ибраимов. "Образ Джумаша Асаналиева является для нас символом единения и сплоченности и примером настоящего патриотизма и любви к своей Родине", - подчеркнул Александр Мацевич.