Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 100.02 - 101.35

Кыргызстанцам в Москве разъяснили по поводу вакцинации от ковида

117  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посольство КР в РФ проинформировало находящихся в Москве соотечественников в отношении возможности привиться от коронавируса. И обратило их внимание на то, что это можно сделать, прежде всего, в спортивном комплексе "Лужники", где на днях открылся центр вакцинации.

В этом центре, подчеркнули в посольстве, могут пройти вакцинацию иностранные граждане, пребывающие в России, в том числе граждане Кыргызской Республики.

По решению Минздрава России вакцинация иностранцев проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Трудовые мигранты могут прививаться организованными группами, т.е. по заявкам работодателей, на которых возложено предоставление полного комплекта документов, а также вопросы организации по приезду сотрудников в пункт вакцинации.

Вместе с тем, как подчеркивается, получить вакцину могут и иностранные граждане, самостоятельно принявшие решение привиться. Для этого им нужно заключить договор и предъявить документы, подтверждающие законность пребывания на территории России.

В указанном центре в "Лужниках" мигрантов проинформируют о порядке прохождения процедуры вакцинации, помогут заполнить необходимые документы, а также проведут первичный врачебный осмотр. Получение прививки будет подтверждено соответствующим сертификатом. Пункты вакцинации в "Лужникиах" находятся в помещениях секторов C и D большой спортивной арены и работают ежедневно с 10:00 до 22:00, без выходных.

Стоимость вакцинации для иностранных граждан установлена в размере 1300 рублей. Оплата производится с помощью специальных терминалов или централизованно работодателем.

В посольстве КР напомнили, что вакцинация иностранных граждан от COVID-19 проводится также в пунктах, открытых в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово и в торговом центре "Садовод". Кроме того, мигранты могут обратиться в пункты вакцинации, открытые на базе платных отделений 25 городских поликлиник. Прививку здесь можно сделать как по предварительной записи по телефону, так и без нее.

"Пункты вакцинации в поликлиниках предназначены исключительно для физических лиц, желающих сделать прививку в индивидуальном порядке. Обязательная вакцинация организованных групп иностранных работников в них не проводится", - уточнили в посольстве.

В Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области сообщили, что благодаря открывшимся возможностям для вакцинации, ее сейчас активно проходят и уроженцы республики, находящиеся в России на заработках, на учебе, с другими целями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403510
Теги:
вакцина, посольство, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  