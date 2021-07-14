Кыргызстанцам в Москве разъяснили по поводу вакцинации от ковида

Посольство КР в РФ проинформировало находящихся в Москве соотечественников в отношении возможности привиться от коронавируса. И обратило их внимание на то, что это можно сделать, прежде всего, в спортивном комплексе "Лужники", где на днях открылся центр вакцинации.

В этом центре, подчеркнули в посольстве, могут пройти вакцинацию иностранные граждане, пребывающие в России, в том числе граждане Кыргызской Республики.

По решению Минздрава России вакцинация иностранцев проводится однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Трудовые мигранты могут прививаться организованными группами, т.е. по заявкам работодателей, на которых возложено предоставление полного комплекта документов, а также вопросы организации по приезду сотрудников в пункт вакцинации.

Вместе с тем, как подчеркивается, получить вакцину могут и иностранные граждане, самостоятельно принявшие решение привиться. Для этого им нужно заключить договор и предъявить документы, подтверждающие законность пребывания на территории России.

В указанном центре в "Лужниках" мигрантов проинформируют о порядке прохождения процедуры вакцинации, помогут заполнить необходимые документы, а также проведут первичный врачебный осмотр. Получение прививки будет подтверждено соответствующим сертификатом. Пункты вакцинации в "Лужникиах" находятся в помещениях секторов C и D большой спортивной арены и работают ежедневно с 10:00 до 22:00, без выходных.

Стоимость вакцинации для иностранных граждан установлена в размере 1300 рублей. Оплата производится с помощью специальных терминалов или централизованно работодателем.

В посольстве КР напомнили, что вакцинация иностранных граждан от COVID-19 проводится также в пунктах, открытых в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово и в торговом центре "Садовод". Кроме того, мигранты могут обратиться в пункты вакцинации, открытые на базе платных отделений 25 городских поликлиник. Прививку здесь можно сделать как по предварительной записи по телефону, так и без нее.

"Пункты вакцинации в поликлиниках предназначены исключительно для физических лиц, желающих сделать прививку в индивидуальном порядке. Обязательная вакцинация организованных групп иностранных работников в них не проводится", - уточнили в посольстве.

В Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области сообщили, что благодаря открывшимся возможностям для вакцинации, ее сейчас активно проходят и уроженцы республики, находящиеся в России на заработках, на учебе, с другими целями.