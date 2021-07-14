Интервью с послом Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доганом

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турция в Кыргызской Республике Ахмет Садык Доган в интервью редакции VB.KG ответил на интересующие читателей вопросы. В частности, он прояснил ситуацию с задержанием Орхана Инанды. Также он подробно рассказал о деятельности террористической организации FETÖ/ФЕТО в Кыргызстане.

Вы недавно стали послом Турции в Кыргызстане. Ваши первые впечатления от нашей страны? На ваш взгляд насколько она может быть интересна для Турции?

Прежде всего, хочу поприветствовать всех. Около двух месяцев назад я приступил к исполнению своих обязанностей в Кыргызстане. Впервые я приехал в вашу страну в 2001 году. В те годы я был дипломатом в Казахстане, и мы приезжали отдыхать на Иссык-Куль. Тогда же я побывал и в Бишкеке.

Для начала хочу высказать свое мнение по поводу кыргызского народа. Во-первых, нигде в мире вы не найдете такой гостеприимной нации, как кыргызы. Иногда проявляется такое гостеприимство, что мне бы хотелось, чтобы и у нас в Турции так принимали гостей.

Во-вторых, Кыргызстан – это горная страна. Такие природные условия делают людей сильными. Данный кыргызский характер меня очень впечатлил, и я отношусь с уважением к нему.

Несмотря на короткий срок прибывания в Кыргызстане, я уже побывал на жайлоо, попил кумыс, покатался на лошади. Будучи Послом Турции, я стараюсь ближе узнать кыргызский народ.

Отношения между Турцией и Кыргызстаном будут и дальше развиваться. Турция - первая страна, признавшая независимость Кыргызстана. Мы многое сделали вместе за 30 лет. Через некоторое время заработает больница кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке. Из Турции прибудут наши врачи и медицинская бригада. В данный момент наши сотрудники из Министерства Здравоохранения Турции проводят внутри больницы необходимые работы. Официальное открытие состоится позже с участием президентов двух стран.

Кыргызско-Турецкий университет "Манас" за очень короткое время стал одним из лучших университетов не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии.

Совместными усилиями мы должны оценить туристический потенциал Кыргызстана. Есть много проектов для реализации.

Также я часто езжу на таджикскую границу. Мы наблюдаем за ситуацией и поддерживаем жителей Баткена и Лейлека. Скоро я поеду туда для оказания поддержки.

Теперь по ситуации с Орханом Инанды. Вопрос, который задают сейчас многие кыргызстанцы был ли похищен Орхан Инанды на территории Кыргызстана?

Видите ли, мы требовали экстрадиции Орхан Инанды в Турцию еще три года назад. Он обвинялся в создании и руководстве вооруженной террористической организацией. Мы сообщили властям Кыргызстана еще в то время, что он был гражданином Турции. Я удивлен тому, что сейчас происходит.

Орхан Инанды, является руководителем ФЕТО в Центральной Азии. Он был задержан в результате операции, проведенной за рубежом национальной разведкой Турецкой Республики, и передан правосудию Турции. На мой взгляд, "похищение" - неправильное слово. Правильное слово – задержать и передать правосудию. При этом суверенитет Кыргызстана не был нарушен. Если бы 251 ваших граждан погибло бы в результате террористического акта в Кыргызстане, вы бы хотели привезти человека в Кыргызстан, разыскиваемого за то, что он был членом организации, которая это сделала, и предать его суду, не так ли?

Допускается ли в вашей стране двойное гражданство? Ведь родственники и сторонники Инанды заявляют, что он был гражданином Кыргызстана.

Согласно Закону о турецком гражданстве возможно получение нескольких гражданств. Вам не нужно декларировать, когда вы получаете гражданство другой страны. Орхан Инанды не сообщил Турции, что он является гражданином Кыргызстана и Кыргызстану, что он сохранил свое гражданство Турции.

Насколько опасен этот человек для общества?

Орхан Инанды с 2001 года до сегодняшнего дня действовал как руководитель ФЕТО в Кыргызстане. С 2017 года по поручению лидера организации "ФЕТО" Фетуллаха Гюлена стал руководителем ФЕТО в Центральной Азии, включая Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекстан.

Во время своего пребывания в Кыргызстан, он часто бывал в штаб-квартире главаря ФЕТО Гюлена в Пенсильвании. В последний раз он там был в марте этого года и получал поручения от Гюлена. Его имя связано с такими высшими руководителями данной организации, как Мустафа Озжан, Нажи Тосун и Барбарос Кожакурт.

Орхан Инанды является пользователем BYLOCK, секретной коммуникационной программы ФЕТО. В соответствии с поручениями, которые он получил из Пенсильвании через BYLOCK, он позаботился о том, чтобы беглые элементы террористической организации, бежавшие из Турции, оставались в Кыргызстане на какое-то время, и незаконно получали кыргызские паспорта. Таким образом 25 высокопоставленных членов ФЕТО, включая Мустафа Озжана и бывшего председателя правления банка "Азия" Али Челика получили эти паспорта.

В период с 1985 по 1995 год, когда Инанды находился в Турции и принимал участие в организационной деятельности, он работал в секретных домах организации FETO, в котором жили студенты, менеджера, консультанты и директора по образованию и действовал под руководством организации вместе с Бекир Юналом и Саит Аксой. В эти же годы Орхан Инанды встречался с Адиль Оксюзом.

Он работал в Средней Азии, обманывая простых людей и используя их средства для грязных целей. Орхан Инанды злоупотребил репутацией Турецкого государства, работая на террористическую организацию сначала под видом учителя, затем под шляпой руководителя образовательных учреждений. Точно так же Орхан Инанды осуществлял деятельность в Кыргызстане, используя имя Турции.

Сейчас много шума вокруг данного вопроса. Были также те, кто утверждал, что Орхан Инанды был в нашем посольстве. Бизим Элчилигибиз Огуз уруусундан, Огуз уруусунда ууруга жер жок. Биз уруубузга жаман кишилерди кабыл албайбыз!

Нам шума не надо. "Ит үрө берет, кербен жүрө берет". "Ит" ФЕТО/Гюленистер, "Кербен" болсо Түркиянын жана Кыргызстандын достугу. Нам нужно спокойно работать, сотрудничать, нам нужно работать вместе с властями. Так как терроризм - это не шутка и не игра, это огонь и кто играет с огнем, обжигается.

Для Кыргызстана Орхан Инанды больше не представляет опасности.

Теперь у меня есть несколько важных вопросов:

Во-первых, как Инанды получил кыргызское гражданство, законным ли путем?

Во-вторых, скольким членам террористической организации Гюленистов, которые никогда не были в Кыргызстане или приезжали на короткое время, Инанды посодейстовал в получении кыргызского гражданства? Чем они занимаются в третьих странах? Кому они служат с кыргызскими паспортами?

Ответов на эти вопросы пока нет.

Расскажите о деятельности террористической организации FETÖ/ФЕТО в Кыргызстане

- Я ответил уже на часть вопроса. Образовательные учреждения служат для легитимации террористической организации в глазах простых людей. Во-вторых, учебные заведения и созданные ими коммерческие компании, такие как Канцелярия НТ (NT Kitap Kırtasiye) или торговый центр Вефа, предоставляют финансирование организации. Люди этого не знают и у них и нет возможности узнать внутренней сущности организации.

В-третьих, террористическая организация ФЕТО стремится вовлекать новых членов через созданные ими структуры.

В-четвертых, они стремятся влиять на политику той страны, в которой находятся.

Прокомментируйте ситуацию вокруг торгового центра Вефа.

- Такие компании, как торговый центр ВЕФА и Канцелярия НТ (NT Kitap), являются собственностью Турецкой Республики. Надеюсь, что эти судебные дела, которые не завершались четыре года, теперь завершены. Наш юрист по поводу торгового центра Вефа дал необходимые объяснения.

По делу торгового центра "Вефа", адвокат Турецкой Республики отследил нескольких судей, которые принимали решения только в пользу гюленовцев, при этом, причиняя материальный вред не только турецскому государству, но и Кыргызстану.

В Кыргызской Республики основной задачей гюленовцев является финансирование данной террористической организации. Так за счет кыргызского народа поступают миллионные средства в ФЕТО. Например с 2007 года по 2015 год одним из сторонников Гюлена Айверди Хулиси были переведены денежные средства в сумме 3 627 893 долларов. Данная сумма вышла из торгового центра "Вефа", при этом начисленные миллионные налоги в Кыргызской Республике не выплачивались. На сегодняшний день Айверди Хулиси обвиняется в терроризме и объявлен в розыск в Турции.

Судебные тяжбы акционерного общества "Озгюн Иншаат Таахют ве Тижарет" длятся уже более четырех лет, окончательного решения нет.

Также более четырех лет нет никакого продвижения по уголовным делам, возбужденные по мошенничеству, неуплаты налогов, тогда как адвокатами предоставлены все сведения и доказательства.