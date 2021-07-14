Въезд в Иссык-Кульскую область предлагают сделать платным

Сегодня в ходе пленарного заседания парламента депутат Бактыбек Райымкуловпредложил въезд в Иссык-Кульскую область сделать платным. Об этом сообщает издание "Тазабек".

По его словам, было бы уместно платить за экологию.

- Местные жители сами просят об этом, так как после турсезона очень много мусора скапливается, которые они сами убирают, - сказал он.

На это заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев ответил, что рассмотрят этот вопрос.

На тот момент рассматривались законопроекты "О ратификации кредитного соглашения между КР, ОПЕК и Исламским банком развития относительно проекта реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги на участке Корумду–Балбай".