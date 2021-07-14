Ситуацию в Афганистане обсудят главы МИДов этой страны и государств ШОС

Ситуацию в Афганистане планируется рассмотреть в формате Контактной группы (КГ) "ШОС-Афганистан" главами МИДов данных стран. Ее заседание предусматривается провести 14 июля вслед за проходящим в этот же день в Душанбе заседанием Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Кыргызстан в Душанбе представляет первый заместитель министра иностранных дел КР Нуран Ниязалиев.

Как отметила на днях в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудят международную и региональную проблематику. Первоочередное внимание будет уделено положению дел в Афганистане в контексте вывода иностранных военных контингентов из этой страны.

По словам Захаровой, значение, которое придается государствами ШОС этой тематике, подтверждается тем, что встык с заседанием СМИД министры иностранных дел стран ШОС встретятся со своим афганским коллегой в формате КГ "ШОС–Афганистан". Представитель Кабула поделится оценками ситуации, видением афганской стороной конкретных аспектов взаимодействия с шосовскими странами в складывающихся условиях. Предполагается, что по итогам этой встречи главы внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС примут совместное заявление.

Напомним, что главы МИДов стран Центральной Азии и Афганистана на днях уже обсуждали мирное урегулирование афганского кризиса. Это произошло в ходе переговоров, которые по инициативе Центра ООН по превентивной дипломатии провели 7 июля в виртуальном формате министры иностранных дел Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Собеседники, как сообщается, отметили важность консолидации региональных усилий по мирному урегулированию афганского кризиса, восстановлению экономики страны, соблюдению принципа руководящей роли афганского народа в развитии политического процесса в стране. И акцентировали внимание на важности совместного противодействия угрозам международного терроризма, выработке странами Центральной Азии действенных шагов в этом направлении.

Заявлено, что стороны поддерживают дальнейшее развитие и расширение политических, экономических и культурно-гуманитарных связей между Афганистаном и Центральной Азией. В этом контексте широкое вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы будет способствовать скорейшему установлению в стране устойчивого и долгосрочного мира.

Министры констатировали значимость предстоящей Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте. Они обменялись мнениями о приоритетных направлениях оказания Афганистану всемерного содействия, в том числе гуманитарной помощи в период пандемии. Отмечено также ключевое значение реализации на территории Афганистана при содействии стран региона различных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.