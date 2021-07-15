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"Шамбалу" Артыкпая Суюндукова покажут на МКФ в Италии

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- Анастасия Карелина
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Игровой полнометражный фильм кыргызского режиссера Артыкпая Суюндукова покажут на международном кинофестивале Religion Today в Италии. Об этом сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Religion Today - это крупнейший международный кинофестиваль, посвященный кино и религиям, культуре мира и диалогу между конфессиями. Фестиваль существует с 1997 года. Помимо конкурсной программы, открытой для совершенно разных фильмов, затрагивающих религиозные темы, фестиваль предоставляет кинематографистам и деятелям культуры разных стран, национальностей и вероисповеданий площадку для обсуждения актуальных вопросов и обмена мнениями.

В этом году фестиваль пройдет с 22 по 29 сентября. Нашу страну в Италии будет представлять картина "Шамбала", снятая по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход". Фильм заявлен сразу в нескольких номинациях.

Напомним, что премьера ленты состоялась на МКФ в Шанхае летом 2020 года. Снималась "Шамбала" на студии "Кыргызфильм" при участии киностудии "Айтыш фильм". У картины Артыкпая Суюндукова уже есть призы международных фестивалей. Кроме того, "Шамбала" получила награду Российской академии кинематографических искусств "Ника", как лучший фильм стран СНГ и Балтии.


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URL: https://www.vb.kg/403518
Теги:
Италия, кино, фестиваль, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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