"Шамбалу" Артыкпая Суюндукова покажут на МКФ в Италии

Игровой полнометражный фильм кыргызского режиссера Артыкпая Суюндукова покажут на международном кинофестивале Religion Today в Италии. Об этом сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Religion Today - это крупнейший международный кинофестиваль, посвященный кино и религиям, культуре мира и диалогу между конфессиями. Фестиваль существует с 1997 года. Помимо конкурсной программы, открытой для совершенно разных фильмов, затрагивающих религиозные темы, фестиваль предоставляет кинематографистам и деятелям культуры разных стран, национальностей и вероисповеданий площадку для обсуждения актуальных вопросов и обмена мнениями.

В этом году фестиваль пройдет с 22 по 29 сентября. Нашу страну в Италии будет представлять картина "Шамбала", снятая по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход". Фильм заявлен сразу в нескольких номинациях.

Напомним, что премьера ленты состоялась на МКФ в Шанхае летом 2020 года. Снималась "Шамбала" на студии "Кыргызфильм" при участии киностудии "Айтыш фильм". У картины Артыкпая Суюндукова уже есть призы международных фестивалей. Кроме того, "Шамбала" получила награду Российской академии кинематографических искусств "Ника", как лучший фильм стран СНГ и Балтии.