Эмомали Рахмон встретился с главами МИД Узбекистана, Китая, России и Индии

Эмомали Рахмон, в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества, встретился с руководителями делегаций – министрами иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Комиловым, Китая Ван И, России Сергеем Лавровым и Индии Субраманиамом Джайшанкаром.

Предметом обсуждения стали нынешнее состояние сотрудничества государств-членов Организации и вопросы подготовки к юбилейному заседанию Совета глав государств-членов ШОС в Душанбе, передает пресс-служба главы государства

"Таджикистан председательство в ШОС будет осуществлять в соответствии с ранее заявленными принципами последовательности, равенства, взаимопонимания и уважения позиции каждого государства-члена. Главная задача Таджикистана как председателя заключается в том, чтобы совместно с другими государствами-членами и постоянными органами содействовать обеспечению дальнейшего развития Организации", - подчеркнул глава государства.

Делегаты также обсудили вопросы, связанные с совместной борьбой с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков.

Было подчеркнуто, что Таджикистан с учетом обострения ситуации в Афганистане принимает неотложные меры на всех уровнях для решения проблем этой соседней страны.

Источник: asiaplustj.info