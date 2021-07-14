Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 100.02 - 101.35

Аэропорт "Иссык-Куль" завтра примет первый рейс "Москва-Тамчи-Москва"

56  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международный аэропорт "Иссык-Куль" завтра, 15 июля, примет первый рейс из Москвы в нынешнем летнем туристическом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Новый авиарейс из российской столицы на Иссык-Куль осуществляет авиакомпания "Аэрофлот". Рейсы по маршруту "Москва-Тамчи-Москва" будут следовать три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.

В этом году Международный аэропорт "Тамчи" открыл несколько новых направлений. Прилететь на Иссык-Куль можно из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Алматы и Ташкента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403523
Теги:
аэропорт, туризм, Москва, Иссык-Куль, новый авиарейс, Аэропорт "Манас"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  