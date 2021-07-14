Аэропорт "Иссык-Куль" завтра примет первый рейс "Москва-Тамчи-Москва"

Международный аэропорт "Иссык-Куль" завтра, 15 июля, примет первый рейс из Москвы в нынешнем летнем туристическом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Новый авиарейс из российской столицы на Иссык-Куль осуществляет авиакомпания "Аэрофлот". Рейсы по маршруту "Москва-Тамчи-Москва" будут следовать три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.

В этом году Международный аэропорт "Тамчи" открыл несколько новых направлений. Прилететь на Иссык-Куль можно из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Алматы и Ташкента.