Хулигана опознали: женщину в магазине ударил экс-начальник управления МВД

Пользователи соцсетей опознали человека, ударившего женщину в "Глобусе". Пишут, что им оказался экс-начальник управления МВД КР Пальмир Орозобеков.

Напомним, в Бишкеке произошел конфликт между мужчиной и женщиной возле банкоматов в одном из супермаркетов. На видео с камер наблюдения, которое появилось в сети, видно как мужчина ударил женщину по лицу. Об этом случае рассказала в социальных сетях сама пострадавшая Элина Дедерер.

"Дорогие мужчины, что должно произойти, что бы вы перестали бить женщин? Пошла в магазин, снять деньги, попросила мужчину подвинуться, на что, получила агрессию, сказала, что так не нужно разговаривать и дальше видно все действия этого персонажа. Миллионы лет эволюции, что бы мы научились коммуницировать друг с другом, но не случилось. За свои действия нужно нести ответственность, ищем этого человека, заявление уже написали", - написала она.

Отметим, факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 119 "Мелкое хулиганство" Кодекса о проступках. Назначена судебно-медицинская экспертиза