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Кампания по вакцинации: Более 144 000 человек получили прививку

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- Ренат Кольцов
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За несколько месяцев национальной кампании по вакцинации количество граждан, получивших вакцину против COVID-19, превысило общее количество подтвержденных случаев COVID-19.

Так на сегодняшний день за несколько месяцев общее число получивших вакцину составляет более 144 тысяч, а случаев заражения COVID-19 более чем за годичный период в общей сложности – 143 668.

По словам министра МЗСР Алымкадыра Бейшеналиева впереди стоит задача вакцинировать не менее 70% населения для формирования коллективного иммунитета, учитывая рекомендации специалистов ВОЗ.


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URL: https://www.vb.kg/403530
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