Кампания по вакцинации: Более 144 000 человек получили прививку

За несколько месяцев национальной кампании по вакцинации количество граждан, получивших вакцину против COVID-19, превысило общее количество подтвержденных случаев COVID-19.

Так на сегодняшний день за несколько месяцев общее число получивших вакцину составляет более 144 тысяч, а случаев заражения COVID-19 более чем за годичный период в общей сложности – 143 668.

По словам министра МЗСР Алымкадыра Бейшеналиева впереди стоит задача вакцинировать не менее 70% населения для формирования коллективного иммунитета, учитывая рекомендации специалистов ВОЗ.