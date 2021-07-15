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Страны ШОС отпразднуют 20-летие этой организации

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- Евгений Денисенко
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Повестка дня и проекты документов, вносимых на юбилейный саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества, стали одними из главных тем очередного заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС. Оно состоялось 14 июля в Душанбе, от Кыргызстана участие в нем принял первый заместитель внешнеполитического ведомства республики Нуран Ниязалиев.

Как сообщили в МИД РФ, приоритетное внимание было уделено вопросам содержательного наполнения данного саммита, планируемого на сентябрь, который пройдет под знаком 20-й годовщины создания организации. Президенты проанализируют результаты совместной работы за прошедший период, определят основные ориентиры и первоочередные шаги по приданию деятельности этого международного объединения новой динамики и качества, повышению ее роли в мировых делах.

Главы МИДов стран рассмотрели ход подготовки документов, призванных способствовать продвижению сотрудничества в рамках ШОС в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей. Общие подходы к решению многогранных задач будут отражены в Душанбинской декларации двадцатилетия ШОС, профильных программах и планах действий. Экспертная проработка соответствующих проектов продолжается.

Из актуальных международных и региональных проблем в повестке дня СМИД особое место заняло положение дел в Исламской Республике Афганистан в условиях вывода иностранных войск из этой страны. С участием министра иностранных дел ИРА состоялась встреча в формате Контактной группы "ШОС-Афганистан". В принятом главами внешнеполитических ведомств государств ШОС заявлении подтверждена, в частности, принципиальная позиция о безальтернативности урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев.

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдателями в организации являются Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.


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URL: https://www.vb.kg/403532
Теги:
ШОС
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