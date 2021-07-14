Драку в Москве мигрантов из ЦА прокомментировали в Кремле

В Кремле не фиксируют межнациональных проблем в России. Об этом, по информации ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя факт массовой драки мигрантов в Москве, происшедшей около метро "Кузьминки" 12 июля.

"Не фиксируем проблем в этой сфере, кроме текущих, обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара. Конечно, это инцидент, в котором должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка, они выполняют свою работу", - сказал Песков.

В постановлении Кузьминского райсуда говорится, что в этой драке участвовали около 200 выходцев из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, сообщает РИА Новости. Полиция задержала 102 мигранта. Семь человек уже задержаны на 15 суток, более трех десятков административных дел планировалось рассмотреть 14 июля.

Согласно постановлению суда, инциденту предшествовало несогласованное "публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", сопровождавшегося "скандированием лозунгов на национальных языках".

"Участники указанного несогласованного мероприятия, следуя по…маршруту, создали помехи функционированию транспортной и социальной инфраструктуры, движению транспортных средств (в том числе общественного транспорта) и пешеходов, перекрыв доступ граждан, не являющихся участниками данного публичного мероприятия, к объектам транспортной инфраструктуры: остановочным пунктам наземного транспорта, станциям Московского метрополитена "Кузьминки", объектам социальной инфраструктуры (объекты общественного питания, магазины)",- говорится в материалах суда.

Главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Происшедшее стало предметом межведомственного совещания, организованного департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы. Оно прошло с участием представителей органов исполнительной власти столицы, УФСБ России по Москве и Московской области, ГУ МВД России по Москве, Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, прокуратуры Москвы, а также Федерации мигрантов РФ. Собравшиеся обсудили причины и обстоятельства произошедшего, а также принятые меры по пресечению правонарушений.

"В соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан будут инициированы меры, связанные с установлением ограничения на въезд в Российскую Федерацию", - отмечает пресс-служба ведомства.