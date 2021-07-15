Светило может и убить

Жара может спровоцировать тепловой и солнечный удары, которые в 20–30 процентах случаев заканчиваются смертью человека, если ему вовремя не была оказана медицинская помощь. Об их причинах, симптомах, профилактике и первой помощи рассказывает семейный врач ЦСМ № 15 Жылдыз СУЙУНБАЕВА

Тепловой удар - это опасное для жизни состояние, чреватое такими осложнениями, как шок, повреждение мозга и внутренних органов и даже смертельным исходом. А возникает такой удар при воздействии на тело человека повышенной температуры в условиях повышенной влажности, обезвоживания и нарушения процесса терморегуляции организма. Чаще всего он развивается при тяжелой физической работе в жаркую погоду под прямыми солнечными лучами. Чрезмерное употребление алкоголя также может стать причиной развития теплового удара, так как алкоголь нарушает терморегуляцию.

По клиническим проявлениям различают легкий, средней тяжести и тяжелый тепловой удар. Начало обычно острое. Наблюдаются учащение дыхания и сердечных сокращений, геперемия кожи, повышение температуры тела, достигающее иногда высоких цифр. При легкой форме, если пострадавшему максимально быстро создать комфортные условия, то все симптомы гипертермии (перегревания организма) быстро исчезнут. При средней наблюдаются резкая адинамия, головная боль с тошнотой и рвотой, оглушенность, неуверенность движений, кратковременная потеря сознания (обмороки), учащенное дыхание, тахикардия. Температура тела 39–40 градусов С. Если лечебные мероприятия начать вовремя, то функции организма нормализуются.

При тяжелом ударе сознание спутано, вплоть до комы, бреда, галлюцинаций. Дыхание частое, поверхностное, аритмичное. Пульс 120–140 ударов, нитевидный. Тоны сердца глухие. Кожа горячая и сухая. Температура тела 41–42 градуса С и выше. На ЭКГ - признаки диффузного поражения миокарда. В крови нарастают остаточный азот, мочевина и уменьшается количество хлоридов. Летальность при тяжелой форме теплового удара достигает 20–30 процентов.

Лечение теплового удара начинается с устранения главной причины гипертермии. То есть необходимо вынести человека из душного жаркого помещения, переложить в тень с открытого солнца. Если человек в сознании, то необходимо охладить его тело с помощью холодных обтираний, прикладывания льда к внутренним изгибам локтей, где проходят кровеносные сосуды, а также охлаждения затылочной части головы и шеи. Пострадавшему положено холодное питье, можно зеленый чай или воду комнатной температуры.

Если человек находится без сознания, то первой помощью будет непрямой массаж сердца, а также искусственное дыхание рот в рот или рот в нос через носовой платок или другую тонкую ткань. Как только приняты первые меры, необходимо сразу же доставить пострадавшего в ближайшую больницу. Главное - при тепловом ударе действовать быстро, без промедления, ведь от этого зависит человеческая жизнь.

Солнечный удар - это острое болезненное состояние, которое возникает из–за перегрева головы прямыми лучами солнца: кровеносные сосуды мозга расширяются, происходит сильный приток крови к голове. В некоторых случаях могут возникать разрывы мелких кровеносных сосудов мозга, что может вызвать нарушения центральной и периферической нервной системы человека.

Под воздействием солнца голова перегревается, кровеносные сосуды начинают расширяться. Соответственно увеличивается приток крови к головному мозгу, возникает отек. Небольшие кровоизлияния в разные отделы мозга могут вызвать нарушения в работе центральной нервной системы. Солнечный удар может случиться как с людьми, плохо переносящими жару вообще, так и с теми, кто пребывает на солнце с переполненным желудком, в состоянии опьянения и просто с непокрытой головой. Следует помнить о кепках и панамах - они защитят голову.

Солнечный удар чаще возникает внезапно. Вначале появляется ощущение прилива крови к голове и пульсации в крупных сосудах, головокружение, общее недомогание, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, чувство разбитости, повышение температуры, обильное потоотделение. Окружающие предметы могут казаться окрашенными в зеленые и красные цвета. Пострадавший бывает раздражительным. Возможны гиперемия лица, потеря сознания, снижение АД, тахикардия, одышка, отек легких, судороги и даже коматозное состояние .

Меры профилактики очень простые:

носите легкую одежду из натуральных материалов (лен, хлопок), это позволит избежать развития теплового удара;

пейте больше жидкости, особенно в жаркое время года, это снизит риск развития теплового удара;

старайтесь не оставлять мавто на солнце. Если все же это случилось, не сидите в раскаленной машине больше 10 минут;

избегайте тяжелой физической нагрузки в жаркое время года. При выполнении работы время от времени делайте перерывы на отдых, пейте больше жидкости. А детям не разрешайте играть в жаркую погоду под открытым солнцем.

Если человек получил солнечный удар, следует предпринять следующие действия для оказания ему первой помощи и лечения:

уложить пострадавшего от солнечного (теплового) удара в тень, освободить его шею и грудь от стесняющей одежды;

как можно быстрее охладить пострадавшего. На голову и область сердца положить холодный компресс;

дать понюхать пострадавшему нашатырь или любое нетоксичное средство с резким запахом;

осторожно растереть конечности для стимуляции кровообращения.