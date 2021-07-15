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Бизнесмены из Южной Кореи заинтересованы в сотрудничестве в здравоохранении

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- Айжан Мамбеталиева
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В составе делегации в Кыргызстан прибыли руководители крупнейших корейских компаний и президент Корейского национального спортивного университета. Гости прибыли с целью налаживания сотрудничества, изучения инвестиционных возможностей нашей республики и продвижения совместных проектов.

На встрече стороны обсудили возможности сотрудничества по цифровизации здравоохранения, внедрения программных обеспечений в сфере оказания медицинских услуг. Также затронули вопросы телемедицины и лицензирования на оказание медицинских услуг и производства фармакологических изделий в Кыргызстане (в частности, производство реагентов для ПЦР).

"Во время пандемии правительство Республики Корея внесло весомый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в нашей республике. В конце мая 2021 года в городе Бишкек состоялось открытие современной ПЦР-лаборатории "AMSBIO Lab" в международном аэропорту "Манас". Я уверен, что открытие данной лаборатории позитивно повлияет на инвестиции в сектор здравоохранения Кыргызстана", - сказал министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Он также отметил, что министерство заинтересовано в привлечении высокотехнологичного медицинского оборудования для улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению.

"Для успешного сотрудничества с вами у нас есть все необходимые ресурсы и потенциал, подкрепленные законодательными гарантиями и приверженность к привлечению новых идей в сектор здравоохранения", - сказал министр.

По итогам встречи стороны договорились продолжить переговоры о двустороннем сотрудничестве для успешной реализации новых проектов в области здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/403541
Теги:
бизнес, Южная Корея, здравоохранение
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