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В аэропорт "Иссык-Куль" первым авиарейсом из Москвы прилетели 79 пассажиров

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- Айжан Мамбеталиева
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В Международном аэропорту "Иссык-Куль" сегодня, сегодня, 15 июля 2021 года, торжественно встретили новый рейс Москва-Тамчи-Москва авиакомпании "Аэрофлот".

По традиции воздушное судно Airbus A320 имени Д.Лихачёв приветствовали "аркой триумфа" - водяной аркой.

"Отрадно, что данный рейс, который планировали открыть еще три года назад, сегодня запустили. Мы планируем осуществлять рейсы Москва-Тамчи-Москва три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам", - сообщил представитель ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Серых Валерий.

В свою очередь, начальник аэропорта "Иссык-Куль" Алмаз Абдрахманов отметил важность и значимость события для компании и в целом для жителей и гостей Иссык-Кульской области.

"Вопрос открытия рейса прорабатывался давно. Благодаря совместным усилиям и переговорам принято решение о начале полетов в июле этого года", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/403544
Теги:
аэропорт, Иссык-Кульская область, Москва, Иссык-Куль
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