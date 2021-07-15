В аэропорт "Иссык-Куль" первым авиарейсом из Москвы прилетели 79 пассажиров

В Международном аэропорту "Иссык-Куль" сегодня, сегодня, 15 июля 2021 года, торжественно встретили новый рейс Москва-Тамчи-Москва авиакомпании "Аэрофлот".

По традиции воздушное судно Airbus A320 имени Д.Лихачёв приветствовали "аркой триумфа" - водяной аркой.

"Отрадно, что данный рейс, который планировали открыть еще три года назад, сегодня запустили. Мы планируем осуществлять рейсы Москва-Тамчи-Москва три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам", - сообщил представитель ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Серых Валерий.

В свою очередь, начальник аэропорта "Иссык-Куль" Алмаз Абдрахманов отметил важность и значимость события для компании и в целом для жителей и гостей Иссык-Кульской области.

"Вопрос открытия рейса прорабатывался давно. Благодаря совместным усилиям и переговорам принято решение о начале полетов в июле этого года", - сказал он.