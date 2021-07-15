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Выборы по смешанной системе: как это будет

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- Бакыт Стамов
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Депутаты парламента вчера на внеочередной сессии обсуждади поправки в Конституционный закон "О выборах президента и депутатов ЖК". VB.KG подготовил материал об основных предлагаемых изменениях.

Новым законопроектом предлагается внести следующие изменения в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов ЖК" по смешанной системе.

Днем голосования для выборов депутатов ЖК станет последнее воскресенье месяца (ранее было первое воскресенье) (ст. 59)

Будут введены понятия "одномандатный избирательный округ" и "единый избирательный округ". Законопроектов определяется порядок образования избирательных округов (ст. 13).

55 депутатов ЖК будут избираться по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 35 депутатов – по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Право выдвижения кандидатов принадлежит:

  1. по пропорциональной системе – политическим партиям (выдвигается список кандидатов в количестве, не превышающем 55 кандидатов);
  2. по мажоритарной системе – политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. (ст. 59)

На выборах по одномандатным избирательным округам избирательный бюллетень будет содержать фамилии, имена, отчества, года рождений кандидатов в очередности, определенной жеребьевкой (ст. 30).

По пропорциональной системе снижается региональный порог с 0,7% до 0,3%.

Меняются квоты в списках кандидатов:

  1. Каждый третий кандидат в списке должен быть лицом женского пола.
  2. Должно быть не менее 3 кандидатов от молодежи в списке первых 25 кандидатов.
  3. Не менее 3 кандидатов от этнич. меньшинств в списке первых 25 кандидатов.
  4. Не менее 2 кандидатов от ЛОВЗ в списке первых 25 кандидатов.

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам от политических партий осуществляется на съездах с указанием избирательного округа, в котором будет баллотироваться каждый кандидат. На съезде политической партии вправе присутствовать член ЦИК. Политические партии вправе выдвинуть не более одного кандидата по одномандатному избирательному округу.

Выдвижение кандидатов в депутаты в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу, согласно изменений, осуществляется путем личной подачи кандидатом в ЦИК заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу. Кандидат из личных средств вносит на специальный счет ЦИК залог в тысячекратном размере расчетного показателя. Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.

Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, кандидат или его уполномоченный представитель, уполномоченные представители политических партий, не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, до 18 часов местного времени, представляют в ЦИК решение политической партии о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу, заверенное подписью руководителя политической партии и печатью политической партии, либо заявление о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения, и др. необходимые документы.

Не допускается регистрация одного и того же лица более чем в одном списке кандидатов по единому избирательному округу, более чем по одному одномандатному избирательному округу, либо одновременно по списку кандидатов и одномандатному избирательному округу.

Исключается норма о том, что в случае если уполномоченный представитель политической партии не представил все необходимые для регистрации документы, но представил их дополнительно до окончания срока регистрации, ЦИК обязана зарегистрировать кандидата, список кандидатов.

Исключается норма о том, что политическая партия в любое время, но не позднее чем за 5 календарных дней до дня голосования, вправе исключить некоторых кандидатов из зарегистрированного списка, подав соответствующее письменное заявление в ЦИК.

Предлагается, чтобы объем бесплатного эфирного времени для кандидатов по одномандатным избирательным округам был не менее тридцати минут в рабочие дни на каналах региональных телерадиоорганизаций (ст. 24).

Избирательный залог возвращается кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты ЖК, получившим не менее 1 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, а также получившим не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатному избирательному округу, после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах (ст. 41)

В случае выбытия депутатов по одномандатным избирательным округам выборы назначаются президентом и проводятся ЦИКом в течение двух месяцев после появления вакантного депутатского мандата. В случае выбытия депутатов за год либо менее года до истечения срока избрания ЖК выборы депутатов вместо выбывших не проводятся. (ст. 59)

Важным моментом являются изменения, связанные с финансирванием избирательных фондов. Вводится новая статья об избирательном фонде кандидата в депутаты ЖК по одномандатным избирательным округам. Избирательный фонд может формироваться за счет следующих денежных средств:

  1. собственные средства кандидата которые не могут превышать расчетный показатель более чем в 1500 раз;
  2. средств, выделенных кандидату выдвинувшей его политической партией, которые не могут превышать расчетный показатель более чем в 10000 раз;
  3. пожертвования физических лиц, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 2000 раз;
  4. пожертвования юридических лиц, размер которых не может превышать расчетный показатель более чем в 5000 раз.
  5. предельная сумма расходов кандидата за счет средств избирательного фонда не может превышать расчетный показатель более чем в 100000 раз.

Избранным депутатом ЖК по одномандатному избирательному округу признается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по данному одномандатному избирательному округу.


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URL: https://www.vb.kg/403545
Теги:
выборы, закон, законопроект, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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