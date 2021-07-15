Выборы по смешанной системе: как это будет

Депутаты парламента вчера на внеочередной сессии обсуждади поправки в Конституционный закон "О выборах президента и депутатов ЖК". VB.KG подготовил материал об основных предлагаемых изменениях.
Новым законопроектом предлагается внести следующие изменения в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов ЖК" по смешанной системе.
Днем голосования для выборов депутатов ЖК станет последнее воскресенье месяца (ранее было первое воскресенье) (ст. 59)
Будут введены понятия "одномандатный избирательный округ" и "единый избирательный округ". Законопроектов определяется порядок образования избирательных округов (ст. 13).
55 депутатов ЖК будут избираться по пропорциональной системе по единому избирательному округу, 35 депутатов – по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Право выдвижения кандидатов принадлежит:
На выборах по одномандатным избирательным округам избирательный бюллетень будет содержать фамилии, имена, отчества, года рождений кандидатов в очередности, определенной жеребьевкой (ст. 30).
По пропорциональной системе снижается региональный порог с 0,7% до 0,3%.
Меняются квоты в списках кандидатов:
Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам от политических партий осуществляется на съездах с указанием избирательного округа, в котором будет баллотироваться каждый кандидат. На съезде политической партии вправе присутствовать член ЦИК. Политические партии вправе выдвинуть не более одного кандидата по одномандатному избирательному округу.
Выдвижение кандидатов в депутаты в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу, согласно изменений, осуществляется путем личной подачи кандидатом в ЦИК заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу. Кандидат из личных средств вносит на специальный счет ЦИК залог в тысячекратном размере расчетного показателя. Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.
Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, кандидат или его уполномоченный представитель, уполномоченные представители политических партий, не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, до 18 часов местного времени, представляют в ЦИК решение политической партии о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу, заверенное подписью руководителя политической партии и печатью политической партии, либо заявление о выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения, и др. необходимые документы.
Не допускается регистрация одного и того же лица более чем в одном списке кандидатов по единому избирательному округу, более чем по одному одномандатному избирательному округу, либо одновременно по списку кандидатов и одномандатному избирательному округу.
Исключается норма о том, что в случае если уполномоченный представитель политической партии не представил все необходимые для регистрации документы, но представил их дополнительно до окончания срока регистрации, ЦИК обязана зарегистрировать кандидата, список кандидатов.
Исключается норма о том, что политическая партия в любое время, но не позднее чем за 5 календарных дней до дня голосования, вправе исключить некоторых кандидатов из зарегистрированного списка, подав соответствующее письменное заявление в ЦИК.
Предлагается, чтобы объем бесплатного эфирного времени для кандидатов по одномандатным избирательным округам был не менее тридцати минут в рабочие дни на каналах региональных телерадиоорганизаций (ст. 24).
Избирательный залог возвращается кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты ЖК, получившим не менее 1 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, а также получившим не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатному избирательному округу, после представления не позднее 10 календарных дней после выборов в Центральную избирательную комиссию отчета о размере и всех источниках создания своего фонда, а также всех произведенных затратах (ст. 41)
В случае выбытия депутатов по одномандатным избирательным округам выборы назначаются президентом и проводятся ЦИКом в течение двух месяцев после появления вакантного депутатского мандата. В случае выбытия депутатов за год либо менее года до истечения срока избрания ЖК выборы депутатов вместо выбывших не проводятся. (ст. 59)
Важным моментом являются изменения, связанные с финансирванием избирательных фондов. Вводится новая статья об избирательном фонде кандидата в депутаты ЖК по одномандатным избирательным округам. Избирательный фонд может формироваться за счет следующих денежных средств:
Избранным депутатом ЖК по одномандатному избирательному округу признается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по данному одномандатному избирательному округу.