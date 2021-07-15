Делегация Кыргызстана примет участие в форуме по Центральной и Южной Азии

Международная конференция высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" пройдет 15-16 июля в Ташкенте. На нее, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приглашены руководители внешнеполитических и иных ведомств стран Центральной и Южной Азии, России, Китая, США, Евросоюза, Израиля, Малайзии, Саудовской Аравии, Соединенного Королевства, Японии, других государств, ведущих международных организаций, финансовых институтов и компаний, мировых научно-исследовательских и аналитических центров.

В ходе этого форума, рассказала Захарова на брифинге в Москве, запланировано рассмотрение широкого круга вопросов межрегионального сотрудничества, перспектив реализации транспортно-транзитных, инновационных, технологических, культурно-гуманитарных и туристических возможностей.

"С российской стороны внимание будет привлечено к важности работы над объединительной, неполитизированной повесткой сотрудничества, освещен передовой опыт соответствующей работы в рамках ЕАЭС, СНГ и ШОС, в том числе в русле сопряжения основных торгово-экономических, инвестиционных и транспортно-коммуникационных инициатив на евразийском пространстве", - отметила Мария Захарова.

Накануне в Душанбе завершилось другое международное мероприятие с участие глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральноазиатского региона – заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. В рамках его состоялась также их встреча в формате Контактной группы "ШОС-Афганистан", итогом которого стало принятие совместного заявления. Его подписанты выступили за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, мирного, демократического и процветающего государства. И подтвердили стремление своих стран содействовать Афганистану в становлении в качестве страны, свободной от терроризма, войны и наркотиков.

В документе выражена глубокая озабоченность в связи с возрастанием напряженности в северных провинциях Афганистана в результате резкого усиления концентрации различных террористических, сепаратистских и экстремистских группировок. И содержится призыв ко всем сторонам, вовлеченным в конфликт, воздержаться от применения силы и действий, способных привести к дестабилизации и непредсказуемым последствиям в районах границ Афганистана с государствами-членами ШОС.

"Уважая самостоятельный выбор афганским народом собственного пути развития, убеждены в том, что внутриафганский переговорный процесс должен учитывать интересы всех этнических групп, представленных в этой стране. Важное значение придаем совместной работе в рамках Контактной группы "ШОС-Афганистан". Считаем необходимым последовательное выполнение Дорожной карты дальнейших действий Контактной группы, принятой 14 июня 2019 года в Бишкеке, в целях укрепления стабильности в регионе, развития отношений между государствами-членами ШОС и Афганистаном", - говорится в заявлении.