Кому в Кыргызстане выгоден раскол между Жапаровым и Ташиевым?

В Кыргызстане стало привычным делом в социальных сетях и СМИ публиковать разного рода заказные материалы в адрес тех или иных политиков. Кто-то верит таких "слухам", а кто-то разумно подвергает сомнению. Отношения президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в этом плане также не стали исключением, став за последнее время одной из самых обсуждаемых тем.

Ясно одно, очень многим в Кыргызстане хотелось бы увидеть их разрыв, а еще лучше конфликт со всеми вытекающими отсюда последствиями. Оно и понятно, когда одну часть бывших и настоящих чиновников и депутатов уже привлекли за коррупцию, а другая - живет в постоянном страхе, что рано или поздно придется отвечать за свои прошлые деяния.

Сказать, что кыргызстанцы очень давно ждали, многие уже и не надеялись, что проворовавшиеся чиновники, депутаты и бывшие президенты будут когда-либо нести ответственность, значит ничего не сказать. За 30 лет независимости население Кыргызстана хоть и живет в одной из самых богатых стран на природные богатства, по сути, как выживало, так и продолжает выживать. Кумтор тому одно из конкретных подтверждений, когда вместо того, чтобы распоряжаться собственным золотом, наш народ получал подачки с барского стола. А кто-то в это же время за счет канадцев строил себе роскошные дворцы и открывал бизнес за рубежом, в том числе и в Турции.

Так что не удивительно, что за тему конфликта с таким удовольствием ухватились все вышеназванные противники Жапарова и Ташиева. Скорее всего все эти господа так мыслят: со одной стороны, этот "конфликт" в какой-то степени в глазах общества дискредитирует нынешнее руководство страны. С другой – может внести еще больше раскола. В любом случае, думают они, если даже как таковой ссоры нет, то ее можно придумать и если нужно, то и раздуть до неимоверных размеров.

Другой вопрос, дадут ли все эти сомнительные попытки нужного им результата. Скорее всего вряд ли, даже если и возможны какие-то недоразумения между президентом и главой ГКНБ, то они вероятнее всего не выйдут за пределы личных отношений. Слишком многое этих двух людей связывает, в том числе, и совместная борьба за Кумтор во времена Атамбаева. Также во время заключения нынешнего главы государства Ташиев продолжал поддерживать его во всех отношениях, периодически требуя его освобождения. Такие вещи точно не сразу забываются, впрочем, это не всем дано понять.

Поэтому всем тем, кто думает, что разного рода слухами и публикациями сможет внести смуту в лагерь противника, остается только посоветовать, как говорится, не "переливать из пустого в порожнее".