В США выпустили настоящий пистолет в виде игрушки Lego

Производитель оружия в США Culper Precision выпустил на рынок модифицированный пистолет Glock, будто бы сделанный из кубиков Lego, передает Tengrinews.kz.

Компания представила пистолет под названием Block19 на своей странице в Instagram.

"Вот одна детская мечта, которую можно воплотить в жизнь, - прототип Block19, да, вы действительно можете построить на нем Lego", - говорится в заявлении компании.

Пистолет представляет собой индивидуальное полуавтоматическое огнестрельное оружие Glock, покрытое красными, желтыми и синими элементами Lego на стволе и рукоятке, что придает полностью функциональному оружию вид игрушки. Это, в свою очередь, вызвало беспокойство у пользователей Сети.

Основатель группы по контролю над огнестрельным оружием Moms Demand Action Шеннон Уоттс назвала пистолет "больным и смертоносным для детей", видимо, имея в виду участившиеся случаи стрельбы в школах и среди подростков.

Одной из первых на выпуск пистолета отреагировала сама датская компания Lego. Компания потребовала прекратить выпуск Block19, и президент Culper Precision Брендон Скотт сказал, что оружейная компания выполнит это требование.

"Мы связались с компанией, и они согласились удалить продукт со своего веб-сайта и не производить и не продавать ничего подобного в будущем", - говорится в заявлении Lego.

Страница продукта для Block19 была удалена с веб-сайта 14 июля. Представители компании отказались от комментариев в СМИ.

Согласно исследованию Moms Demand Action, непреднамеренная смерть детей от стрельбы выросла более чем на 30 процентов в период с марта по декабрь 2020 года.

Отметим, законы в США запрещают производить игрушки, в точности копирующие настоящее оружие. Однако они не мешают компаниям изготавливать пистолеты, похожие на игрушки.

Ранее в Китае девять человек приговорили к тюремным срокам за продажу поддельных игрушек LEGO.