В том, что Осмоналиев не стал госсекретарем, нет вины Касмамбетова

Политолог Сабыр Муканбетов, считает, что глава администрации президента Суйунбек Касмамбетов не имеет отношения к назначению госсекретаря. Своим мнением он поделился с изданием sayasat.kg.

На вопрос журналистов о том, что в последнее время в адрес главы администрации президента Суйунбека Касмамбетова поступает много критики, он ответил, что Касмамбетов - хороший аппаратчик и хорошо знает свою работу. Все влиятельные политики его уважают, потому что у него хорошая репутация. Он ни с кем не конфликтует, с новыми и старыми людьми работает добросовестно. Нынешняя критика не в его адрес, а больше в адрес президента, с целью дискредитировать команду президента и разрушить власть.

Как отметил Муканбетов, Каныбек Осмоналиев очень огорчен тем что он не получил место госсекретаря. И в этом он, не скрывая, обвинил Суйунбека Касмамбетова. Но, по словам Муканбетова, Касмамбетов ни причем в этом вопросе. Он тоже не понимает, что случилось.

- Человек, который хочет быть госсекретарем должен быть немного терпимее, а не обижаться как маленький ребенок, - резюмировал Муканбетов.