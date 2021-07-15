Съемки документальной ленты про кок-бору начались в Кыргызстане

Федерация кок бору Кыргызской Республики начала съемки документальной ленты, посвященной традиционному для кочевников виду спорта. Зрители смогут увидеть фильм на республиканских телевизионных каналах. Об этом сообщает пресс-служба Федерации кок бору Кыргызской Республики.

Авторы картины ратуют за сохранение истории кок бору, пропаганду и возрождение духовных и культурных традиций кыргызского народа, воспитание у молодежи чувства патриотизма, и пропаганду игры на мировой спортивной арене.

Съемки фильма начались в июле в регионах нашей республики.

- Современные правила игры с тай казанами для спортивных соревнований были разработаны в 1996 году и в этом году им исполняется 25 лет. В связи с этим юбилеем федерация приступила к съемкам документального фильма. Финансируется проект одним из основателей игры и почетным президентом Федерации кок бору Кыргызстана Аскаром Салымбековым, - отметил генеральный секретарь Федерации кок бору Кыргызской Республики Куватбек Аскарбеков.