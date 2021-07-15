Арсен Амбарян: Про уникальное исследование о пытках и доверие президенту

Адвокат, член Коалиции против пыток Арсен Амбарян рассказал VB.KG о деталях проведенного Коалиция против пыток исследования "Выявление распространенности пыток, насилия и отношения общества к проблеме насилия в правоохранительных органах".

Он отметил, что Коалиция давно планировала провести классическое исследование об отношении общества к пыткам.

- Мы надеемся, что подобный опрос и исследование станут регулярным, а полученные данные позволят и более точно выстраивать работу Коалиции и последующем отслеживать динамику отношения респондентов к вопросам насилия. К сожалению, официальной статистики по вопросу насилия отсутствует. Именно поэтому, наиболее объективным способом получения информации по проблеме стало проведение социологического исследования с привлечением профессиональной организации, с применением методик и методологий с высокой степенью репрезентативности, - пояснил Амбарян.

По его словам, проведенное исследование в сотрудничестве с исследовательской организацией, это шаг вперед и новый уровень в исследовании данной проблемы.

- В отличие от имеющихся отчетов по пыткам, основанных на изучении отдельных дел, обращений самих жертв или же анализе вторичных данных путем кабинетных обзоров, исследование было направлено на выявление и изучение общественного мнения путем случайного отбора респондентов, обеспечивающего репрезентативность и возможность экстраполяции полученных данных на все население страны с минимальной погрешностью, - сказал адвокат.

Он отметил, что на этапе разработки дизайна исследования Коалицией против пыток было выдвинуто две исследовательские гипотезы:

не менее 10 процентов населения в той или иной степени подвергались пыткам; большинство населения терпимо относится к пыткам и насилию со стороны правоохранительных органов и допускает их применение.

Учитывая, что Коалиция против пыток не имеет достаточного потенциала для проведения полноценного исследования, а не опроса, было принято решение воспользоваться услугами известной консалтинговой организации М-Вектор (Бишкек).

Компания предложила провести исследование по технологии телефонного интервью с использованием компьютера и специального программного обеспечения. Для случайной генерации телефонных номеров была использована программа MV Generator. Программное обеспечение генерирует случайный набор телефонных номеров для каждого из операторов мобильной связи и осуществляет набор.

При проведении исследования было охвачено 1210 респондентов по всему Кыргызстану. Представленный размер выборки позволил при 95 процентном доверительном интервале делать выводы с точностью до ±2,81% на уровне всей страны.

Анкеты включали несколько блоков вопросов. В частности, касающиеся собственного понимания пыток, об источниках информации о пытках и насилии, информирования о правах при задержаниях, арестах, допросах, а также чувствительный вопрос о том, подвергался ли когда-либо респондент пыткам. Кроме этого, в опросник был включен блок вопросов о доверии респондентов к общественно-политическим институтам.

- К сожалению, исследование подтвердило обе наши гипотезы, - подчеркнул Арсен Амбарян.

По итогам опроса, 11 процентов (138 из 1210) опрошенных заявили, что хотя бы раз становились жертвами пыток со стороны правоохранительных органов в тех или иных целях. Чаще всего они подвергались пыткам в целях запугивания и унижения (9 процентов) или получения признательного показания (6 процентов). Большая часть опрошенных (105 из 138 респондентов) из числа жертв пыток со стороны правоохранительных органов отметили, что они подвергались пыткам один или пару раз в то время, как 12 процентов (17 из 138) жертв подвергались пыткам часто или многократно.

Что касается отношения общества о допустимости пыток, около 62 процента респондентов считают, что применение пыток допустимо только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление, еще 19 процентов допускают применение пыток в исключительных обстоятельствах.

- Таким образом, 81 процент респондентов в той или иной степени поддерживают применение пыток и лишь 15 процентов опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах. Получается, что мы находимся в ситуации, когда большинство опрошенных оправдывают пытки, при том, что десятая часть респондентов пережила их лично, - говорит Амбарян

Он отмечает, что определенную сложность представляла проблема понимания респондентами самих пыток.

- Чтобы не приводить объёмное и сложное юридическое определение пыток, мы предложили респондентам самим определить, какие виды насилия они воспринимают как пытки. Респондент мог самостоятельно определить для себя некий индивидуальный порог жестокости, - объяснил адвокат.

Респондентам был предложен набор видов насилия, о которых по нашим длительным наблюдениям чаще всего говорят жертвы пыток.

Так, значительная часть респондентов отметила, что пытками в их понимании в большей степени являются виды применения физической силы, включая избиения, побои, истязания (94 процента), физическое насилие, изнасилования (95 процентов), использование электротока (92 процента).

- При этом, в исследовании мы не затрагивали условия содержания под стражей и условия содержания в психиатрических стационарах, ситуации с бытовым насилием, факты самоубийств, которые расцениваются как насилие над собой, не затрагивали ситуации с ограничением доступа к обезболивающим препаратам пациентов в терминальной стадии болезни, - уточнил Амбарян.

Что касается вопроса распространенности пыток, то по итогам исследования выяснилось, что по мнению половины респондентов (51 процент), что пытки являются обычной практикой, треть респондентов (32 процента) считают, что пытки встречаются в единичных случаях.

- Исходя из этих цифр, получается, что у нас практически половина населения либо сами, либо от своего близкого окружения, от которого они воспринимают информацию как достоверную, знает о том, что у нас в милиции систематически, постоянно применяются пытки, - резюмирует Арсен Амбарян.

Говоря об обстоятельствах пыток, 35 процентов из числа всех жертв сообщили, что подвергались пыткам во время допроса в качестве подозреваемого или обвиняемого. Респонденты, допрашивавшиеся по делу в качестве свидетелей (28 процентов) и потерпевших (17 процентов), также подвергались пыткам со стороны правоохранительных органов, что свидетельствует о расширении классического круга лиц пострадавших от насилия.

- Большинство упомянувших о насилии респондентов оказывались в роли жертвы при задержании, установлении личности и допросе. Мы отмечаем, что насилие присутствует уже на стадии первого контакта с представителями правоохранительных органов и снижается по мере "продвижения" жертвы к месту лишения свободы, - говорит адвокат.

Отдельная глава исследования была посвящена доверию к общественно-политическим институтам.

- Учитывая, что опрос проводился непосредственно в период избирательной компании по выборам президента, мы решили уточнить "веру" общества в предвыборные обещания президента. По итогам опроса более 80 опрошенных респондентов верит в то, что Садыр Жапаров выполнит свои предвыборные обещания. Доля тех, кто совсем не верит в выполнение данных им обещаний, составляет 6 процентов от числа опрошенных, - прокомментировал член Коалиции против пыток.

Что касается мнения респондентов о степени доверия к различным организациям и государственным структурам, то в тройку лидеров по доверию вошли армия (72 процента), религиозные организации (53 процента) и правительство (53 процента).

Лидерами по недоверию стали политические партии - 70 процентов, парламент – 69 процентов и суды – 61 процент.

- НПО склонны доверять - 30 процентов и не доверяют – 50 процентов. А если рассматривать уровень доверия отдельно к правоохранительным органам и судам, то респонденты выражают сравнительное большее доверие к ГКНБ (49 процентов). Судам доверяют 26 процентов и не доверяют 71 процентов опрошенных респондентов, - рассказал Арсен Амбарян.

В заключении он отметил, что правозащитные институты, предусмотренная уголовная ответственность за пытки и специальная подследственность дел по пыткам, принципы медицинского документирования пыток, внедренные в стране, Национальный план по борьбе с пытками, сами по себе не повлекут снижение числа пыток.

- Для этого нужны проведение эффективного официального расследования всех жалоб на пытки, неотвратимость наказания для виновных, неприятие пыток в обществе, повышение уровня правосознания граждан, их активная позиция по отстаиванию своих прав, повышение профессионального уровня сотрудников милиции, судов, прокуратуры, - заявил адвокат.