В Ала-Букинском ИВС задержанных держат дольше установленного законом срока

Представитель Наццентра Кыргызстана по предупреждению пыток в Джалал-Абадской области Алишер Ерматов, региональный эксперт центра Мурасбек Апсатаров и привлеченные эксперты НЦПП Касымжан Эргешбаев, Елена Иванова и Эльдар Бакиров провели предварительный осмотр изолятора временного содержания при РОВД Ала-Букинского района.

В ходе проверки специалисты выявили нарушения в содержании задержанных людей.

Так, в ИВС находятся А.У., задержанный в рамках досудебного производства по статьям 136 УК КР и 75 УПК КР, и И. Т., которому инкриминируется статья 266 УК КР. 4 июня суд продлил им санкцию на арест на 2 месяца, и через 10 дней их должны были отправить в СИЗО.

- Однако эти двое мужчин до сих пор не переведены в следственный изолятор, как того требует закон. Согласно статье 9 Закона "О порядке и условиях содержания лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", в ИВС при ОВД или ГКНБ предусматривается содержание задержанных по подозрению в совершении преступлений. В примечании к той же статье говорится, что после избрания судом задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу он переводится в следственный изолятор. Из СИЗО в ИВС его могут перевести только на время проведения следственных действий, но не более чем на 10 суток в течение месяца. Кроме того, по правилам внутреннего распорядка изоляторов временного содержания (статья 1.1), протокол задержания, составленный в установленном Уголовно-процессуальным кодексом КР порядке, является основанием для помещения подозреваемого в ИВС. Если с его участием необходимо провести следственные действия, рассмотреть дело в суде за пределами населенного пункта, где расположено СИЗО, и нет возможности вывозить задержанного ежедневно, он может быть переведен в ИВС, но не более чем на десятидневный срок, - говорят в региональном представительстве Наццентра.

Специалисты отмечают, что подобные факты в закрытых учреждениях встречаются повсеместно.

На основании Закона "О Национальном центре по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", представитель Джалал-Абадского представительства НЦПП Алишер Ерматов обратился с заявлением на имя прокурора города Джалал-Абада Малика Бектурганова с просьбой провести прокурорское расследование по фактам нарушений и проинформировать о мерах, принятых в соответствии с законом в отношении сотрудников РОВД Ала-Букинского района, совершивших эти правонарушения.