Муфтий мусульман Кыргызстана Замир Ракиев привился от коронавируса

Глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Замир Ракиев получил прививку от коронавируса. Об этом сообщил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Также привились от коронавируса члены Совета улемов, имамы Бишкекского казыята и педагогический состав Исламского университета Кыргызстана.

А ранее Духовное управление мусульман Кыргызстана издало фетву о вакцинации. Священнослужители заявили, что они не против массовой вакцинации населения. В ДУМК ссылаются на рекомендации медиков, подтверждающих, что она на сегодняшний день является самой эффективной профилактикой распространения коронавирусной инфекции.