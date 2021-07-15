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Муфтий мусульман Кыргызстана Замир Ракиев привился от коронавируса

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- Анастасия Карелина
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Глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Замир Ракиев получил прививку от коронавируса. Об этом сообщил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Также привились от коронавируса члены Совета улемов, имамы Бишкекского казыята и педагогический состав Исламского университета Кыргызстана.

А ранее Духовное управление мусульман Кыргызстана издало фетву о вакцинации. Священнослужители заявили, что они не против массовой вакцинации населения. В ДУМК ссылаются на рекомендации медиков, подтверждающих, что она на сегодняшний день является самой эффективной профилактикой распространения коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/403574
Теги:
вакцина, ДУМК, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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