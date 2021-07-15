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В Москве появится новый транспорт

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В Москве в 2022-2023 годах появятся электрические речные трамвайчики - новый вид общественного транспорта. Такое нововведение анонсировал мэр столицы Сергей Собянин, передает "Интерфакс".

"Москвичи помнят об этом интересном водном сообщении пассажирском, много есть обращений о восстановлении речного пассажирского транспорта" - заявил Собянин.

В городе будут созданы две линии движения для 20 речных трамваев. Градоначальник отметил что это будут постоянные рейсы. Первые направления проложат от Киевского вокзала через "Москва-Сити" в Фили и от ЗИЛа до "Печатников".

Уточняется, что рейсы рассчитаны не только на летнее время, но и на зимнее. В связи с этим также решено построить комфортные мини-вокзалы для пассажиров.

В каждом 22-метровом трамвайчике есть 42 посадочных места, два из которых предназначено для маломобильных граждан. В салоне сделают информационные экраны и USB-зарядки, бесплатный Wi-Fi и отдельные площадки с мини-парковкой для самокатов и велосипедов.

Оплатить проезд можно банковской картой, "Тройкой" или единым проездным билетом.

Такое нововведение не решит многие транспортные проблемы Москве, пояснил мэр столицы, но все-таки "это такой интересный нишевый проект". Ежедневно электрические трамвайчики будут перевозить до 15-16 тысяч пассажиров.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/403576
Теги:
Москва, общественный транспорт
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